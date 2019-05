Robert Munda ni več prvi mož mariborskih kriminalistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Munda od 1. maja več ne vodi mariborskih kriminalistov. Zamenjal ga je Andrej Kolbl, je odločila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Munda sicer ostaja del ekipe, opravljal bo naloge višjega kriminalističnega inšpektorja, so sporočili iz policije.

Roberta Mundo so v prvi polovici februarja med rutinskim pregledom zaustavili mariborski policisti. Munda je opravil preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v organizmu 0,51 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Sprožili disciplinski postopek

Mundi so policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola izrekli 900 evrov globe in 16 kazenskih točk, za en dan pa so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje. Po navedbah policije je nekdanji vodja kriminalističnega sektorja mariborske policije globo tudi poravnal.

Takrat so zoper njega sprožili disciplinski postopek, ki ga je vodila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar.

Po omenjenem dogodku je policija posredovala sporočilo, v katerem so zapisali, da morajo policisti v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem življenju skrbeti za varovanje in utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije, česar pa v obravnavanem primeru Munde niso mogli potrditi.