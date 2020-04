Maribor se je obrnil na Kitajsko: prva donacija že na Štajerskem

V Mariboru so danes prejeli deset tisoč zaščitnih mask tipa FFP-2, ki jih je štajerskemu mestu doniralo pobrateno kitajsko mesto Hanghzou. Na Štajerskem pričakujejo dodatne maske in termometre iz Kitajske.

Mestna občina Maribor se je v času epidemije koronavirusne bolezni za pomoč pri nabavi zaščitne opreme obrnila tudi na pobratena in partnerska mesta na Kitajskem. Odzvalo se je več mest, ki jim bodo donirala različne zaščitne maske in drugo opremo. Prvi paket opreme je že v Mariboru. Gre za deset tisoč mask tipa FFP-2 za medicinsko osebje, ki jih je doniralo mesto Hanghzou.

Drugo pobrateno mesto Chongquing se je odzvalo z donacijo 15 tisoč mask tipa FFP 2 za medicinsko osebje. Partnerska mesta Nanjing, Huai'an in Nanchang pa bodo Mariboru donirala 62 tisoč kirurških mask in nekaj termometrov. Kot so sporočili iz kabineta mariborskega župana Saše Arsenoviča, bodo te donacije prispele s posebnim letalom, ki ga organizira Republika Slovenija.

Foto: Mestna občina Maribor

Civilna zaščita Mestne občine Maribor bo opremo razdelila med ustanove in službe, kjer jih zaradi narave dela in tveganja za prenos okužbe najbolj potrebujejo: Univerzitetni klinični center Maribor, Zdravstveni dom Maribor, Dom pod Gorco, Dom Danice Vogrinec Maribor, patronažna služba, avtotaksi službe.

Kitajska mesta pomagajo tudi s strokovno pomočjo Sodelovanje s pobratenimi in partnerskimi mesti poteka tudi v obliki izmenjave izkušenj iz spopadanja z novim koronavirusom. Med drugim so v Mariboru od mesta Hangzhou prejeli priročnik za preprečevanje in zdravljenje bolezni covid-19 in možnost sodelovanja v globalnem programu MediXchange for Combating COVID-19 (GMCC) za pomoč pri boju proti izbruhu sars-cov-2. Program sta ustanovili fundacija Jack Ma in fundacija Alibaba, skupaj z bolnišnico univerze Zhejiang.



