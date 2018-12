Maribor dobil svoj center za odkrivanje raka dojk #video

Štajerske kritike Ljubljani, češ da severovzhod Slovenije nima enakega dostopa do zdravstvenih storitev, so obrodile prve sadove. V Mariboru so namreč končno dobili svoj center za odkrivanje raka dojk Dora.

Štajerke, Korošice in Prekmurke tako ne bodo več izgubljale časa in denarja na poti v Ljubljano. Po desetih letih, odkar deluje program Dora, je šele zdaj pokrita vsa Slovenija. Doslej je bilo opravljenih 330 tisoč mamografij, pri 2.200 ženskah so odkrili rak dojk, ki ga niso zatipale same. S tem pa imajo bistveno višje možnosti ozdravitve.

Drugi presejalno-diagnostični center v Sloveniji

Deset let po začetku programa Dora za zgodnje odkrivanje raka dojk so danes na onkološkem oddelku UKC Maribor odprli drugi presejalno-diagnostični center. Ko je Silva Krstnik pred 23 leti zbolela za rakom dojk, programa Dora še ni bilo. Kljub temu je zelo vesela, da se bodo lahko bolnice celostno zdravile v Mariboru.

"Za bolnice je to zelo zelo dobro, ker je bil na primer, ko so hodile v Ljubljano, ko ni bilo še tu Dore, za marsikatero bolnico tudi strošek kar visok, tako da si tega ni mogla privoščiti," je povedala Silva Krstnik iz Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

Na preventivni pregled se odzovejo tri od štirih žensk

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah med 50. in 69. letom in prav ženske te starosti so vabljene tudi na preventivno mamografijo. V povprečju se odzovejo tri od štirih vabljenih žensk.

"Gre za oceno približno 37 tisoč žensk, ne gre pa zgolj za novo diagnostiko, diagnostika je bila v tej hiši že prej. V tem trenutku gre za celosten program drugega centra," je pojasnil Vojko Flis, direktor UKC Maribor.

Ženske se bodo same odločale med Mariborom in Ljubljano

Doslej je popolni center z vso diagnostiko in terapijo deloval le v Ljubljani. Zdaj jih bodo lahko iz presejalnih centrov v Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Celju in na Ptuju na podrobnejše preiskave in zdravljenje pošiljali tudi v te prostore.

"Pravzaprav ni več nobene dodatne preiskave, ki bi jo morale opraviti v Ljubljani ali ki je ne bi mogli opraviti tukaj. Obstajata seveda dva centra, ampak ženske se lahko odločajo po svoji volji, v katerega bodo šle," je zatrdil Tomaž Frangež, vodja presejalno-diagnostičnega centra DORA v UKC Maribor.

Slovenski presejalni programi med najboljšimi v Evropi

Slovenski presejalni programi so med najuspešnejšimi v Evropi, zato jih želijo na ministrstvu za zdravje v prihodnje še okrepiti, predvsem program za ohranitev splošnega zdravja. "In pa ohranitve duševnega zdravja. To je morda celo eden od največjih izzivov zaradi samomorilnosti, depresij in podobnega," je še povedal minister za zdravje Samo Fakin.

Mariborski presejalno-diagnostični center bo sprva zdravil bolnice iz Maribora, do konca prihodnjega leta pa že iz vsega vzhodnega dela Slovenije.