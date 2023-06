Maljevac: Zakon o dolgotrajni oskrbi širi nabor pravic in zagotavlja financiranje

"Premalo je postelj v domovih za starejše, premalo je sredstev za pomoč in pomoč na domu, manjka kader, zato je potreba po takojšnji sistemski in dolgoročni ureditvi še toliko bolj nujna," je poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Spremembe, ki jih prinaša novi zakon, so po njegovih besedah nujne, da bodo lahko naslovili potrebe, s katerimi se soočamo v Sloveniji. Kot je dejal, postajamo vedno bolj dolgoživa družba, aktualna ureditev pa ne dohaja potreb današnjega stanja. "Premalo je postelj v domovih za starejše, premalo je sredstev za pomoč in pomoč na domu, manjka kader, zato je potreba po takojšnji sistemski in dolgoročni ureditvi še toliko bolj nujna," je poudaril.

Življenje v domačem okolju naj traja čim dlje

Predlog po njegovih besedah širi nabor storitev in njihovo dostopnost, predvsem pa cilja na to, da bo vsak posameznik lahko čim dlje ostal doma v domačem okolju. Med pravicami, ki jih prinaša, je navedel uvedbo oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu, dolgotrajno oskrbo v instituciji, denarni prejemek in dve dodatni storitvi, in sicer storitve e-oskrbe in ohranjanja samostojnosti.

Pomembno je tudi, da so v zakon vključili financiranje in na ta način "dejansko naredili zakon izvedljiv", je dejal. Tako prinaša financiranje iz državnega proračuna v višini 190 milijonov evrov na leto ter v obliki prispevne stopnje v višini enega odstotka za delavce, delodajalce in upokojence.

Uveljavljanje sprememb bo postopno

Maljevac je še pojasnil, da bo časovnica uveljavljanja sprememb postopna. Zakon bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2024, istočasno se bo začela izvajati pravica oskrbovalca družinskega člana. S 1. januarjem 2025 bo vzpostavljena vstopna točka, s 1. julijem istega leta dolgotrajna oskrba na domu in e-oskrba, s 1. decembrom 2025 pa dolgotrajna oskrba v institucijah in denarni prejemek.