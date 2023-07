Maljevac s pogajalsko skupino ESS o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je zagotovil usklajevanje z deležniki vse do obravnave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi v DZ, se bo danes sestal s pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta, je potrdil. Sindikati in delodajalci so nezadovoljni, ker je vlada potrdila predlog, ki ni usklajen z njimi.

Vlada je predlog potrdila na dopisni seji 26. junija, sindikati in delodajalci pa so se odzvali z ogorčenjem, ker predloga ni prej uskladila z njimi. Predvideno je bilo namreč, da se bo pred dokončno potrditvijo predloga na vladi do njega opredelil Ekonomsko-socialni svet (ESS). Vendar pa ta na seji 23. junija ni bil sklepčen.

Minister Maljevac je na novinarski konferenci pretekli teden dejal, da se zaveda, da je socialni dialog zelo pomemben, a da so v časovni stiski. Poleg tega so bila izhodišča predloga na ESS že predstavljena, večkrat so se tudi sestali, je spomnil.

Predstavniki ESS poudarili pomen dialoga

Predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlade so na izredni seji ESS v torek poudarili pomen socialnega dialoga in zgladili nesoglasja, nastala po nedavnem protestu delodajalcev zaradi neudeležbe premierja Roberta Goloba na seji ESS 23. junija. V tej luči je sklican tudi današnji sestanek ministra Maljevca s pogajalsko skupino ESS za področje zakona o dolgotrajni oskrbi. V njem želijo ugotoviti, katera so še odprta vprašanja in o katerih od teh bi še lahko našli skupne rešitve, je povedal minister.

Predlog zakona širi nabor pravic in zagotavlja financiranje dolgotrajne oskrbe. Državni proračun bi letno za ta namen zagotovil 190 milijonov evrov, sredstva pa naj bi dobili tudi s prispevno stopnjo v višini enega odstotka tako za delavce kot za delodajalce in upokojence. Delavci in delodajalci bi prispevek plačali od bruto plač, upokojenci pa od neto pokojnin.