Lojze Peterle: To je bilo zelo tvegano dejanje #foto

Slovesnosti so se udeležili nekateri ključni akterji tedanjega časa, med njimi Janez Janša, Dimitrij Rupel, Lojze Peterle, Igor Bavčar, Janez Podobnik, Marjan Podobnik, Franci Feltrin in Vitomir Gros.

Slavnostna govornika sta bila zunanji minister prve slovenske vlade Dimitrij Rupel in prvi slovenski predsednik vlade Lojze Peterle.

Peterle: Vesel sem, da smo bili sposobni take odločitve

"Takrat je šlo za vprašanje, ali gremo naprej, ali gremo do konca. Odločili smo se, da gremo. Danes gledam na to kot na zelo tvegano dejanje. Vesel sem, da smo bili sposobni take odločitve. Čeprav smo ves čas delali z zavezo, da se osamosvojimo, je bila potreba, da to zadevo potrdimo z zadnjim stiskom rok. Nedvomno je taka enotnost, taka odločnost pomagala kasneje pri vladnem delu," je izpostavil Peterle.

"16. maja, ko je bila izvoljena Demosova vlada, ni bilo veliko časa za slavje. Če je kdo takrat nazdravljal s kozarcem, ga je med razoroževanjem gotovo odložil. Takrat so se začele priprave na obrambo. Vedeli smo, da gre zares in da ne bo rožnato," je še dejal.

Rupel: Demos ni bil enostranska, desna struktura

"V 30 letih so se po zaslugi ljudi, ki so se aprila 1991 zbrali na Račjem otoku, zgodile bistvene spremembe. Na Račjem otoku smo morali rešiti glavno vprašanje, ali bomo pravočasno pripravljeni na samostojno Slovenijo oz. ali se dejansko hočemo osamosvojiti," je poudaril Rupel.

"Naši nasprotniki na tranzicijski levici gojijo in prilagajajo tista poglavja zgodovine, v katerih so se izkazali oz. razglasili kot zmagovalci. Neskončno pa so užaljeni, ker so se pri največjem zgodovinskem dosežku, slovenski državi, izkazali kot poraženci," je izpostavil in dodal, da izvirni Demos ni bil enovita in enostranska, konservativna, desna, cerkvena struktura, ampak je bil koalicija šestih strank, ki so pokrivale vse klasične politične usmeritve, zato so po njegovem mnenju današnje ideje o tako imenovanem levem Demosu "nekaj takega kot desna osvobodilna fronta".