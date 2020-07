Ljubljanski policisti pri 33-letniku našli 1,5 kilograma marihuane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so na območju Most zalotili 33-letnika, ki je drugi osebi preprodajal drogo. V njegovem avtomobilu so nato našli še deset gramov konoplje, v njegovem stanovanju pa še 1,5 kilograma posušene konoplje.