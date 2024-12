Ljubljanska univerza in Novartis podpisala sporazum o sodelovanju

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in generalna direktorica Novartisa Petra Štefanič Anderluh sta podpisala sporazum o strateškem sodelovanju. Ta postavlja temelje za nadaljnjo krepitev partnerstva pri sooblikovanju kadrov in talentov v okviru študijskega procesa, vseživljenjskega učenja, znanstvenega raziskovanja, razvoja in inovacij.

Podpis strateškega sporazuma o sodelovanju je po mnenju Gregorja Majdiča pomemben za nadaljnji razvoj Slovenije. "Farmacevtska industrija je že danes ena najpomembnejših panog slovenskega gospodarstva, saj predstavlja 34 odstotkov slovenskega izvoza in je po zaslugi vlaganja v razvoj med panogami z najvišjimi dodanimi vrednostmi. Podjetje Novartis trenutno vlaga v izgradnjo novega razvojnega centra in visoko tehnološke proizvodne obrate, kjer bodo zaposlili večje število slovenskih strokovnjakov, eden glavnih razlogov za investicijo v Slovenijo pa so odlični kadri, ki v največji meri prihajajo ravno z naše univerze," so v sporočilu za javnost povzeli besede rektorja.

Prepričan je, da bo sporazum še poglobil že zdaj odlično sodelovanje med organizacijama, želel pa bi si, da bi bilo takšnih strateških partnerstev še več, saj bo "le vlaganje v razvoj Slovenijo peljalo naprej v družbo blaginje ob hkratnem upoštevanju trajnostnih ciljev za ohranjanje našega planeta".

Sodelovanje rodilo že veliko projektov in inovacij

Petra Štefanič Anderluh je poudarila, da je sodelovanje med akademsko sfero ter industrijo nujno za razvoj znanja, znanosti in aplikativnih inovativnih rešitev: "V Novartisu smo zelo ponosni, da že vrsto let spodbujamo in udejanjamo povezovanje različnih akademskih partnerjev z industrijskim raziskovanjem. Pri tem je pomembno, da je to sodelovanje skozi desetletja rodilo že veliko uspešnih projektov in inovacij. Tako skupaj rastemo ter krepimo moč in ugled slovenskega znanja, ki pušča pomemben odtis tudi onkraj naših meja."

S podpisom sporazuma o strateškem partnerstvu z univerzo bodo to sodelovanje po navedbah še utrdili ter nadgradili z jasnimi usmeritvami za nadaljnji razvoj znanosti in mladih strokovnjakov, ki bodo znali iskati odgovore na izzive prihodnosti.

Prorektorica za prenos znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja Maja Klun je pojasnila, da se bo s podpisanim sporazumom še dodatno okrepilo sodelovanje med univerzo in podjetjem Novartis, in sicer v smeri iskanja novih rešitev in inovacij, ne samo v farmaciji, ampak precej širše.

Sporazum po mnenju vodje inovacij v Novartisu Mateje Kramer odpira še več priložnosti za skupno sodelovanje izven meja Slovenije. To je, kot pravi, še posebej pomembno v zdravstvu, kjer lahko različni pristopi in ideje prispevajo k razvoju novih terapij in izboljšanju oskrbe pacientov.

Sporazum je podpisan v sklopu Novartisovega dneva za akademijo, na katerem je podjetje predstavilo strateške razvojne prioritete za leto 2025 ter rezultate dosedanjega sodelovanja z raziskovalci na univerzi in drugih javnih raziskovalnih organizacijah, so še dodali z univerze.