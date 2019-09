Ljubljančan v priporu zaradi vrste vlomov in tatvin

Izolski policisti so v sodelovanju s policisti Policijske uprave Ljubljana končali preiskavo več kaznivih dejanj s področja klasične kriminalitete. Osumljenca, 34-letnika iz Ljubljane, so prijeli na območju Ljubljane, čaka pa ga kazenska ovadba za vlome v stanovanjske objekte, gostinske lokale in tatvine koles iz kleti stanovanjskih blokov.

Ljubljančana, ki je tudi odvisnik od prepovedanih drog, med drugim sumijo še tatvine kombiniranega vozila, s katerim je povzročil prometno nesrečo in s kraja pobegnil. Poleg tega moški nima vozniškega dovoljenja, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Omenjena prometna nesreča se je zgodila 26. avgusta, pri čemer so ribniški policisti našli na bok prevrnjen ukraden kombi, v katerem ni bilo voznika. So pa zato v kombiju našli več koles, ki jih je voznik pred tem ukradel med vlomom v trgovino na območju Policijske postaje Sežana. Ljubljanski policisti so istega dne zaradi obravnavanja kaznivih dejanj na svojem območju prijeli 34-letnika, ki jim je med postopkom izročil prometno dovoljenje kombija.

Moški, ki je pred kratkim odslužil desetletno zaporno kazen za kazniva dejanja klasične kriminalitete, je kazniva dejanja izvajal med koncem maja in koncem avgusta na območju Obale, Sežane, Nove Gorice in Ljubljane. Med preiskavo so policisti ugotovili, da je 34-letnik samo v Izoli storil vsaj 12 premoženjskih kaznivih dejanj, od tatvin do vlomov v poslovne in stanovanjske objekte, v katerih je ukradel prej omenjen kombi, devet koles, napajalnik za osebni računalnik, okoli 3.000 evrov gotovine, kovček z orodjem in drugo. Policisti še vedno nadaljujejo zbiranje informacij.

Ljubljančanu so policisti odvzeli prostost, mu zasegli ukradene predmete in ga s kazensko ovadbo za več kaznivih dejanj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še navedli na policiji.