Kvalifikacije Marcu Marquezu, Jorge Martin ob vrnitvi 14.

Marc Marquez je tudi v Katarju nadaljeval prevlado z začetka sezone, ki jo je prekinil po lastni napaki zgolj na prejšnji dirki v Austinu, ko je padel in ostal praznih rok. Danes je bil spet v pravi formi in je kvalifikacije končal na prvem mestu. A je le za dobro desetinko prehitel brata Alexa Marqueza (Ducati Gresini), mlajši Marquez je po bratovi napaki in drugem mestu v ZDA v Katar prišel kot vodilni v seštevku sezone. Ima 87 točk, Marc Marquez eno manj.

Marc Marquez je z 1:50,499 postavil tudi nov rekordni čas proge v Lusailu. Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) je končal na tretjem mestu, kar je za nekdanjega svetovnega prvaka najboljši dosežek v kvalifikacijah po letu 2022.

Tretji v seštevku sezone je drugi tovarniški voznik Ducatija, Italijan Francesco Bagnaia. Ta je v ZDA zmagal, prvič v sezoni, danes pa je v zadnjem delu kvalifikacij padel in tako ni mogel priti do boljšega izhodišča, pristal je šele na 11. mestu.

Brez zadnjega dela kvalifikacij je ostal Martin. Svetovni prvak, ki je pozimi poltovarniško ekipo Ducatija zamenjal za tovarniško ekipo Aprilie, v tej sezoni še ni nastopal zaradi posledic poškodbe med pripravami. Danes je končal na 14. mestu, potem ko se s četrtim časom prvega dela kvalifikacij ni uvrstil v zadnji del, kjer se za najboljše startne položaje meri 12 dirkačev.

Dirkače že danes čaka sprinterska dirka ob 19. uri po slovenskem času, v nedeljo pa bo ob isti uri še klasična dirka.