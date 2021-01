Leto dni po požaru, ki je uničil dve hiši: za pomoč zbrali 170 tisoč evrov

Mineva leto dni od hudega požara, ki je 3. januarja 2020 v središču Dovjega uničil dve hiši. Krajani in občina so hitro stopili skupaj ter oškodovanima družinama zagotovili streho nad glavo ter hkrati začeli zbirati sredstva za nadomestni gradnji. V letu dni se je zbralo 170.000 evrov, s katerimi so že pokrili začetek gradnje obeh hiš.

Požar v središču strnjenega naselja Dovje, do katerega je prišlo zaradi samovžiga materiala v lopi, je 3. januarja lani uničil dve stanovanjski hiši in dva hleva na treh domačijah. V požaru je nastala ogromna škoda, zato so oškodovanim družinam na pomoč priskočili sokrajani, občina in drugi, navaja STA.

Pokazalo se je, kako hitro znajo ljudje ob taki nesreči stopiti skupaj

Kot je povedal kranjskogorski podžupan Bogdan Janša, se je pokazalo, kako hitro znajo ljudje ob taki nesreči stopiti skupaj in pomagati z delom, hrano, oblačili in tudi z denarjem. Da bi zbiranje sredstev, ki je odvijalo tudi s pomočjo različnih dobrodelnih akcij, vključno z dobrodelnim koncertom, potekalo transparentno in da bi bila pomoč pravilno porazdeljena med prizadete, pa so oblikovali poseben odbor Vsi smo Dovje, še piše STA.

Družini že gradita novi hiši

Medtem sta obe družini, ki sta v požaru izgubili vsaka svojo hišo, začeli s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj za nadomestni gradnji, saj sta bila objekta preveč poškodovana za sanacijo. Postopke pridobivanja dokumentacije je nekoliko zavlekel spomladanski val epidemije. Še pred koncem lanskega leta pa je gradnja obeh novih hiš lahko stekla, poroča STA.

Obe družini sta še vedno naseljeni v prostorih, ki jima jih je po požaru zagotovila kranjskogorska občina. Ena družina tako biva v neposredni bližini svoje domačije v hiši Pr' Katr, ki je bila v preteklosti urejena za programe ohranjanja etnološke dediščine. Drugo družino so namestili v preurejene prostore nekdanje šole na Dovjem.

Svetniki so se odrekli sejnini, župan pa nagradi

Ob tem se je občina odločila, da vse stroške bivanja obeh družin pokriva iz proračuna. Kranjskogorski občinski svetniki so na izredni seji kmalu po požaru sklenili, da za odpravo posledic požara in pomoč oškodovanim družinam namenijo proračunsko rezervo v višini 70.000 evrov, odrekli so se tudi sejnini, župan Janez Hrovat pa celoletni nagradi z naslova nepoklicnega županovanja v višini 10.000 evrov.

V letu dni zbrali 170 tisoč evrov

Ob pomoči vseh donatorjev se je v letu dni na računu župnijske Karitas Dovje za pomoč oškodovancem zbralo 169.482 evrov. Sredstva so na podlagi dogovora z oškodovanci pred kratkim že razdelili, in sicer predvsem na podlagi kvadrature obeh novogradenj. Ker ima ena družina bistveno večji objekt od druge, je tako eni družini šlo 73, drugi pa 27 odstotkov zbranih sredstev, piše STA.

Kot je pojasnil Janša, denarja niso nakazali družinama, temveč so z njim plačali račune gradbincem za že opravljena dela. Obe hiši sta že pozidani, ena ima tudi že streho, postavitev strehe na drugi hiši pa je prehitel sneg. Janša računa, da so z zagotovitvijo sredstev za izgradnjo hiš do tretje oziroma četrte gradbene faze obema družinama dali temelj oziroma zagonska sredstva za nadaljevanje gradnje in čimprejšnjo vrnitev v svoje domove.

Odbor Vsi smo Dovje je z razdelitvijo sredstev natanko leto dni po požaru zaključil s svojim delovanjem. V odboru so se ob tem znova zahvalili vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali oškodovancem. "Ogenj je veliko vzel, ampak je tudi dobroto vnel," so zapisali v odboru. Družinam, ki so izgubile dom, pa želijo, da bi bile čim prej spet nazaj pod svojo streho v svojih domovih, še piše STA.