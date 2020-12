Ledeni dež na primorski avtocesti: v dveh nesrečah trčilo osem vozil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti sta se med Logatcem in Uncem zaradi ledenega dežja zgodili dve prometni nesreči, v katerih je bilo skupaj udeleženih osem vozil. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana zato opozarjajo na previdnost.

Po prvih podatkih se je prva prometna nesreča zgodila v smeri Kopra, v njej pa so bila udeležena štiri osebna vozila in kombi. Druga nesreča se je zgodila v smeri Ljubljane, udeležena so bila tri osebna vozila. Pri obeh nesrečah naj ne bi nastale hujše posledice. Promet trenutno v obeh smereh poteka samo po odstavnih pasovih, zato nastajajo kolone.

Pred nesrečami je na odseku padal ledeni dež, zaradi česar je cesta mokra in spolzka. Na PU Ljubljana zato vse udeležence v prometu pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje in upoštevajo varnostno razdaljo. Na mestu nesreče ali ob zastojih naj ustvarijo reševalni pas ter upoštevajo navodila policistov in upravljavca ceste.