Leben se je nadomestilu odpovedal, Fakin ga bo vzel #video

Te dni so državna nadomestila po prenehanju mandata dobili še zadnji od 22 poslancev prejšnjega sklica, ki jim ni uspela vrnitev v politiko. Večina že ima novo službo. Nekdanji okoljski minister Jure Leben se je nadomestilu odpovedal, nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin pa ne.

Pol leta je 80 odstotkov poslanske plače prejemalo največ nekdanjih poslancev SMC, in sicer 15. Pogoje za pridobitev nadomestila, torej vsaj pol leta službovanja na funkciji, pa sta izpolnila tudi nedavno odslovljena ministra iz nove vladne ekipe, Jure Leben in Samo Fakin, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Čuš zamenjal že dve službi

Dobrih devet mesecev po tem, ko so v poslanske klopi sedli sveže izvoljeni poslanci, med tistimi, ki jim ni uspelo znova prestopiti parlamentarnega praga, poslansko nadomestilo še vedno prejema Janko Veber, ki je nekdaj grel klopi SD, potem prestopil med nepovezane, kot je pojasnil danes, pa še vedno čaka novo službo. Pred dobrima dvema tednoma je službo dobil Andrej Čuš.

Nekdanji poslanec Andrej Čuš je nekaj časa delal v družinskem podjetju. Foto: STA "Izkoristil sem zakonske možnosti in veljajo za vse. Nato sem se zaposlil v domačem podjetju, kjer sem nadomeščal porodniški dopust, zdaj pa sem že v drugem podjetju," je za Planet razlagal Čuš.

"Zagotovo, če mene vprašate danes, je v gospodarstvu boljše, ker opraviš svoj delovnik, si učinkovit in nekaj spreminjaš, v politiki v DZ pa samo pogrevaš iste stvari, mogoče na drug miselni vzorec, spremeni pa se ne nič, gospodarska rast ali minus, človek vedno nastrada," je o razlikah med državnim zborom in zdajšnjo službo spregovoril nekdanji poslanec Andrej Čuš.

Pred tednom dni je službo našel tudi Ljubo Žnidar iz SDS. Zaposlili so ga v državni družbi DRI, ki jo vodi Jurij Kač.

Bandelli in Prešiček odšla prehitro

Niso pa le poslanci tisti, ki so pol leta po prenehanju funkcije upravičeni do prejemanja 80-odstotne plače, ob čemer jim teče tudi delovna doba. Isto pravilo velja tudi za nekdanje ministre. Do nedavnega je nadomestilo prejemala nekdanja ministrica za kohezijo Alenka Smerkolj, prav tako tudi prva dama policije Vesna Györkös Žnidar, pa čeprav ima svojo odvetniško pisarno.

Marko Bandelli je bil minister dva meseca. Foto: STA

Po turbulentnih šestih mesecih je tudi slika sedanje vlade nekoliko drugačna. Zapustili so jo kar štirje ministri. Prvi Marko Bandelli, ki ni upravičen do nadomestila, saj se je v vladnem vagonu peljal le dva meseca, potem pa se je preselil nazaj v poslanske klopi. Vladno ekipo je, prav tako prehitro za nadomestilo, zapustil kulturni minister Dejan Prešiček. Ta zdaj dela v stranki SD.

Sta pa pogoj za nadomestilo izpolnila Jure Leben, ki ga je odnesla preplačana maketa drugega tira, in zdravstveni minister Samo Fakin, ki ga je izdalo zdravje. Leben nadomestila ne bo izkoristil, Fakin pa je zanj že zaprosil. Novo službo bo iskal, ko se mu izboljša zdravstveno stanje.