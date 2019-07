Le polovica jih ve, da so okuženi z virusom, ki lahko povzroči raka

Pred svetovnim dnevom hepatitisa, 28. julijem, na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana organizirajo brezplačno, anonimno testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C brez napotnice. Potekalo bo od 22. do 24. julija med 14. in 18. uro. Ta bolezen je po njihovih navedbah popolnoma ozdravljiva, če jo odkrijemo pravočasno.

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kažejo, da je leta 2015 od 325 milijonov okuženih za posledicami hepatitisov B in C v svetu umrlo 1,34 milijona ljudi. Virus hepatitisa B se večinoma lahko prepreči z učinkovitim cepljenjem, okužene s hepatitisom C pa večinoma uspešno pozdravi z ustreznimi zdravili, je na današnji novinarski konferenci poudarila zdravnica Mojca Matičič s klinike za infekcijske bolezni. Dodala je, da je z virusnimi hepatitisi okuženih desetkrat več kot okuženih z virusom HIV.

Le polovica ve za okužbo

Če ju ne zdravimo, hepatitisa B in C pripeljeta do raka na jetrih ali dokončne odpovedi delovanja jeter in smrti, lahko pa vplivata tudi na druge dele telesa. Hepatitisa A in E sta predvsem bolezni potnikov v endemična tropska in subtropska območja, saj se prenašata predvsem z okuženo hrano in vodo. Hepatitisa B in C pa se prenašata z izpostavljenostjo okuženi krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi z okuženimi in z okužene matere na novorojenca.

V Sloveniji je okoli 6.500 ljudi ali 0,3 odstotka populacije okuženih s hepatitisom C, a le polovica tudi ve za okužbo. Preostali niso bili testirani na okužbo in se je še ne zavedajo, je še opozorila. Matičičeva je izpostavila, da je bilo za zdravljenje hepatitisa C razvito učinkovito in varno ter bolniku prijazno zdravilo. Bolnik dva do tri mesece jemlje tableto na dan in bolezen je pozdravljena brez kakršnihkoli pomembnih stranskih učinkov.

Z virusom hepatitisa C se lahko okuži skoraj vsak, je opozorila. Med skupine z velikim tveganjem v Sloveniji spadajo vsi ljudje, ki so prejeli transfuzijo krvi pred letom 1993, imeli v preteklosti operativne posege, bili na hemodializi ali imeli vbod z uporabljeno infekcijsko iglo. Tveganje pa obstaja tudi za tiste, ki imajo tetovažo, pirsing ali so imeli akupunkturo v lokalih s slabšo ravnjo higiene, je še dodala Matičičeva.

Brezplačno testiranje vsak ponedeljek

Anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusom HIV ter na okužbi s hepatitisoma B in C je sicer na voljo na kliniki za infekcijske bolezni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana tudi vsak ponedeljek med 12. in 14. uro.

Akcije testiranja na okužbo s hepatitisom C na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ob svetovnem dnevu hepatitisa izvajajo od leta 2007. V preteklih akcijah se je testiralo okrog 7.500 ljudi, okužbe pa so odkrili pri 1,9 odstotka testiranih.

Proti hepatitisu B pa bodo od leta 2020 cepili že dojenčke, ne pa šele otrok ob vstopu v šolo, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdajšnje cepivo, ki ščiti pred petimi boleznimi davico, tetanusom, oslovskim kašljem, hemofilusom influence B in otroško paralizo, bodo zamenjali za novega, ki bo dodatno ščitil še pred hepatitisom B. Cepljenje s tem cepivom bo obvezno za otroke, rojene od oktobra 2019.