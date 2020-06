Le podlo podtikanje ali pa so zdravniki res starostnike obsojali na smrt?

Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in poslanec SD Matjaž Nemec je danes delil članek spletnega portala z brutalnim sporočilom, da dokumenti razkrivajo, da so bili starostniki v domovih za starejše v naprej obsojeni na smrt. Trditev očita kaznivo dejanje. In to skrajno zavrženo kaznivo dejanje. To očita zdravniškim komisijam, ki so opravljale težko in strokovno zahtevno delo.

V sporočilu, ki ga je za medijem na družabnem omrežju poslal Matjaž Nemec, manjkajo imena tistih, ki so starostnike domnevno obsojali na smrt. Dokumente, ki ocenijo zdravstveno stanje hudo bolnega starostnika, o katerih govori Nemec, običajno pripravi in podpiše skupina treh zdravnikov, ki imajo na tem področju znanje.

Od politikov pričakujemo, da bodo, če so ocenjujejo delo zdravnikov in menijo, da so res zagrešili kaj takega, kar ustavna ureditev prepoveduje že desetletja celo sodnikom, razkrili imena osumljenih, da se bodo ti lahko branili. In da sum ne bo padel kar na vse. Iz dokumentov, ki so bili v medijih objavljeni, imena zdravnikov, ki so odločali, niso razvidna, kar je neobičajno. Odzivov obtoženih zdravnikov na izjemno hude obtožbe že prej mediji niso objavili. kar je kršitev kodeksa novinarske etike.

Na Siolu smo od poslanca in stranke danes poskušali dobiti odgovor. A je Nemec naši novinarki odgovoril, da je le retvital medijski članek, podobno pa konkretnih odgovorov doslej niso ponudili niti iz stranke. Sporočili so nam da ni njihova stvar, koga konkretno obtožujejo s trditvijo.

Nemčevo sporočilo je bilo takšno:

Dokumenti razkrili, kako so starostnike, prikovane v DSO-je, vnaprej obsodili na smrt https://t.co/JfRvJJP2nF — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) June 3, 2020

Ker gre za brutalno resno dilemo in hudo obtožbo zdravnikov, ki opravljajo težko delo, in je neodgovorno, če gre za resne politike, da ne povedo, koga obtožujejo in se zaradi tega ta še braniti ne more, vprašanje ponavljamo javno.

