Lažna ameriška vojaka ogoljufala Hrvatici

Lažna ameriška vojaka sta preslepila približno 60 let stari Hrvatici. Foto: Reuters

Starejši ženski z območja Bjelovarja sta ostali brez 188 tisoč kun (25.405 evrov), ker sta na Facebooku nasedli prevarantoma, ki sta se predstavljala za premožna ameriška vojaka, je sporočila hrvaška policija. Državljane, posebej starejše ženske, so opozorili, naj bodo previdni pri sprejemanju ponudb na spletnih družbenih omrežjih.

V obeh primerih, ki sta se zgodila v zadnjih šestih mesecih, sta goljufa preslepila približno 60 let stari ženski s trditvami, da sta ameriška vojaka, ki imata večjo količino denarja, a ga nimata kje shraniti. Med drugim sta pošiljala fotografije moških v uniformah ameriške vojske.

Da bi se izognila carini pri prenosu denarja, ki naj bi si ga razdelila z ženskama, sta predlagala žrtvam, naj jima pošljeta pošiljki z denarjem na njuna domača naslova, a sta pred tem zahtevala denar, da bi sploh lahko poslala paket, je na spletni strani pojasnila policija.

Skupaj nakazali več kot 25 tisoč evrov

Foto: Pixabay Prva ženska je nakazala približno osem tisoč kun (1.080 evrov), a je po prvem nakazilu zavrnila dodatna vplačila, čeprav je goljuf trdil, da potrebuje še več denarja, ker naj bi ga okradli. Druga ženska pa je bila oškodovana za 180 tisoč kun (24.325 evrov). Denar je nakazala večkrat, saj ji je goljuf dejal, da je carina v Londonu zaplenila paket in da potrebuje več denarja.

Obe ženski sta upokojenki in sta živeli sami, "prijatelja" s Facebooka pa sta jima obljubila, da ju bosta obiskala na Hrvaškem. V enem primeru je goljuf žrtvi obljubil tudi skupno življenje, še navaja policija. Ena ženska je nakazala denar na račun v Indoneziji, druga pa na račun v Italiji.

Policija je opozorila državljane, da lažnih profilov na družbenih omrežjih ni težko odpreti in da so fotografije ameriških vojakov dostopne na spletu. Pozvali so državljane, naj ne sprejemajo prijateljstev s takšnimi osebami na Facebooku ter naj se poskusijo izogibati tovrstnim goljufijam. Kriminalistična preiskava v obeh primerih sicer še ni končana.