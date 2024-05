Prvi junij je za Trboveljčane dan spomina in ponosa, saj na ta dan obeležujejo dogodke iz leta 1924, ko je prišlo do krvavega spopada med Orjuno (Organizacija jugoslovanskih nacionalistov) in trboveljskimi delavci, pravijo na občini. Kot so zapisali, ta dogodek še danes utemeljuje njihovo skupnost in je razlog za ponos in zavest o pomenu upora.

Zagovorniki unitarne Jugoslavije

Slovenska Orjuna je začela delovati aprila 1922. Bila je protikatoliška in protikomunistična, zavzemala pa se je za unitarno Jugoslavijo. Krajevno organizacijo Orjune so ustanovili tudi v Trbovljah, kjer sicer zaradi pretežno delavskega prebivalstva ni imela veliko podpore.

Za 1. junij 1924 (ta dan je padel na nedeljo) je Orjuna napovedala razvitje prapora v Trbovljah, kar je bila odkrita provokacija. Okoli 800 oboroženih orjunašev se je zbralo na železniški postaji, pred rudarskim domom pa se je z njimi spopadlo od 60 do 70 proletarskih borcev. Orjunaši so odgovorili s streli, proletarci pa so odvrgli ročni bombi. Pri tem je na obeh straneh umrlo sedem ljudi, več je bilo ranjenih.

Požig rudarskega doma

Po prihodu orožnikov so se orjunaši odpravili v meščanski del mesta, kjer so razvili prapor. V maščevanju so orožnikom odvzeli pridržanega rudarja in ga usmrtili, zažgali so tudi rudarski dom v Trbovljah.

V spomin na takratno dogajanje je kipar Stojan Batič, sicer Trboveljčan, izdelal veliko skulpturo Boj z Orjuno. Ta označuje kraj, kjer sta 1. junija 1924 trčili obe skupini in se je začel oborožen spopad.

Večina dogodkov ob letošnjem trboveljskem občinskem prazniku se bo zvrstila v soboto na dan praznika. Med drugim bo potekala tekma športnih avtomobilov na Katarino, celodnevna prireditev Katarina 2024, ki bo potekala za Domom svobode, pa bo vključevala razstavo starodobnih vozil, ogled tekmovalnih avtomobilov in promocijsko vožnjo po centru Trbovelj. Pozno popoldne bo v organizaciji Delavske godbe Trbovlje srečanje zasavskih godb, dan pa bodo zaključili s koncertom.