Krška papirnica bo šla v roke trgovski družbi Kompas Shop

Družba Vipap Videm, ki je bila do lanskega leta v češki lasti, je nove lastnike dobila, potem ko je bila v okviru prisilne poravnave izvedena pretvorba terjatev v kapital. Glede na takrat objavljeno poročilo o vpisu novih delnic je konec lanskega leta največja lastnica s skoraj 38 odstotki postala družba Astra Invest v lasti Kompas Shopa, sam Kompas Shop pa je pridobil 16 odstotkov delnic. Za obema stoji podjetnik Aleksander Jereb.

Prisilno poravnavo so upniki izglasovali decembra 2021

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave je septembra 2021 kot upnica vložila ena od dveh čeških lastnic papirnice, družba Vipap CZ. Sodišče je postopek začelo 3. novembra 2021 in za upravitelja imenovalo Mirka Filipovića. Ta je upnikom priznal za skoraj 34 milijonov evrov navadnih in zavarovanih terjatev. V podjetju, kjer se je proizvodnja julija 2021 ustavila, so nato stroje po sklenjenih dogovorih o dobavi elektrike spet zagnali konec leta 2021.

Prisilno poravnavo so upniki izglasovali decembra 2022. V skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja bo navadnim upnikom nekaj več kot 22 milijonov evrov najpozneje do 31. decembra 2025 poplačanih 15-odstotno. Imetnikom za skupaj 15,5 milijona evrov zavarovanih terjatev pa bo Vipap Videm v letih do leta 2026 plačeval po 15 odstotkov glavnice in nato leta 2027 zadnjih 40 odstotkov glavnice.

Kot alternativno obliko poplačila terjatev so se navadni in zavarovani upniki lahko odločili, da terjatve prenesejo na papirnico kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe, potem ko so bili lastniški deleži čeških lastnikov razveljavljeni. Na ta način je bilo skupaj prenesenih 7,3 milijona evrov terjatev.

Novi lastnik videmske papirnice tudi komunalno gradbeno podjetje Kostak

Ob družbah Astra Invest in Kompas Shop, ki imata skupaj torej okoli 54 odstotkov delnic, je pomemben novi lastnik videmske papirnice glede na poročilo o vpisu delnic še krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak, ki ima v lasti skoraj 26 odstotkov delnic.

Kostak je v postopku prisilne poravnave pogosto vlagal pritožbe in se skupaj s še enim upnikom pritožil tudi zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave. Zato postopek prisilne poravnave še vedno traja in je poslovanje papirnice omejeno, kar predstavlja določeno težavo za poslovodstvo, je v zadnjem rednem mesečnem poročilu zapisala predsednica uprave Milena Resnik.

Višje sodišče v Ljubljani je 1. marca deloma ugodilo Kostakovi pritožbi, postopek pa je vrnilo v odločanje Okrožnemu sodišču v Krškem. Predsednica uprave pričakuje, da bo novo odločanje podaljšalo postopek za dva meseca, vpliva na končni izid prisilne poravnave pa da ne bo. Vipap Videm sicer od oktobra lani posluje s pozitivnim rezultatom.