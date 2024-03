Kršitev zakonodaje namestnika KPK: oglasila se je Nataša Pirc Musar

"Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar s primerom iz leta 2021, ki ga izpostavljate, ni bila seznanjena, niti ne pozna okoliščin. Od vseh zavezancev se pričakuje dosledno spoštovanje zakonskih obveznosti, ki jih nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Od zavezancev, zaposlenih na KPK, še posebej, saj lahko s svojim zgledom dodatno prispevajo k zagotavljanju transparentnosti javne oblasti," so glede namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Davida Lapornika, ki je z zamudo pri poročanju o svojem premoženju kršil zakonodajo, sporočili iz kabineta predsednice republike Nataše Pirc Musar.

"Kot so za medije že pojasnili na KPK, je mandatno-volilna komisija v državnem zboru že opravila nadzor nad premoženjskim stanjem omenjenega namestnika predsednika KPK in kršitev ni ugotovila," so dodali.

Lapornik leta 2021 postal lastnik parcele

Kot smo poročali, je Lapornik leta 2021 postal četrtinski lastnik 115 kvadratnih metrov velike zemljiške parcele. Komisiji je o tem poročal šele 15. marca 2023, čeprav morajo javni funkcionarji spremembe glede nepremičnin v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije KPK sporočiti v roku 30 dni, vsako spremembo v premoženjskem stanju pa najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe.

"Drži, namestnik predsednika Komisije David Lapornik je o svojem premoženjskem stanju za leto 2021, kot je razvidno tudi v tabeli javne objave sprememb premoženjskega stanja, poročal z zamudo, in sicer 15. 3. 2023. David Lapornik sicer od nastopa funkcije funkcionarja 25. 10. 2021 redno, pravočasno in popolno poroča o svojem premoženjskem stanju, razen v tem primeru," so zapisali na KPK in nam poslali naslednje Lapornikovo pojasnilo:

"Parcela, ki sem jo pridobil, ne presega vrednosti 500 evrov. Ko sem se zavedel, da sem zamudil s prijavo, sem to nemudoma storil in pri tem v opombah k obrazcu zaradi transparentnosti tudi jasno navedel, da poročam z zamudo, prav tako sem o tem obvestil tudi sodelavce na komisiji."

KPK: Vsekakor gre za nepravilnost oziroma kršitev zakona

Ker bi ravno vodstvo KPK moralo na področju spoštovanja protikorupcijske zakonodaje predstavljati zgled vsem drugim, se postavlja vprašanje, kakšne bodo posledice njegovega ravnanja. Na KPK pojasnjujejo, da premoženjsko stanje predsednika komisije in obeh namestnikov nadzira državni zbor in ne Komisija za preprečevanje korupcije. Mandatno-volilna komisija državnega zbora je tako, kot trdijo, opravila nadzor nad Lapornikovim premoženjskim stanjem, pri katerem ni ugotovila kršitev.

"Vsekakor gre za nepravilnost oziroma kršitev zakona, česar se v prvi vrsti zaveda namestnik predsednika Komisije David Lapornik sam, a ta kršitev je – tako kot pri drugih funkcionarjih, za katere smo ugotovili istovrstno kršitev – manjšega pomena v primerjavi z drugimi, na primer kršitvami integritete. Glede na to, da je bil namestnik David Lapornik transparenten o svoji zamudi, in ob upoštevanju odločitve Mandatno-volilne komisije ne vidimo utemeljenih razlogov za zahtevo za njegov odstop, pač pa to ocenjujemo kot še en poskus, da se blokira delo senata," so še sporočili s komisije po objavi našega članka.