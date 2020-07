Kršiteljem karantene do štiri tisoč evrov kazni #video

V nedeljo so zdravstveni inšpektorji opravili več nadzorov. Kot je pojasnil Kacin, je bilo v Mariboru opravljenih 27 ogledov in pri tem ugotovljene štiri kršitve, v Ljubljani pa so inšpektorji obiskali 34 ljudi, vse pa so tudi našli na naslovu, ki so ga napisali.

"Ljudje se karantene v veliki meri držijo. Za tiste, ki se je ne držijo, pa obstojijo sankcije," je dejal Kacin. Predvidena kazen po zakonu o nalezljivih boleznih za kršitelje karantene oziroma osamitve znaša od 400 do 4.000 evrov.

Pri nadzoru zdravstvenim inšpektorjem pomaga tudi policija. Kot je dejal Kacin, policija nima pristojnosti zdravstvenega inšpektorata, je pa v oporo oz. pomoč za varovanje inšpektorjev in inšpektoric, če bi se kdo nasilno obnašal ob poskusu preverjanja spoštovanja karantenske odločbe.

Kacin je sicer na novinarski konferenci predstavil primer kršitve karantene, zaradi katere je UKC Ljubljana policiji prijavil sum kaznivega dejanja širjenja nalezljive bolezni. Več si lahko preberete v članku Sveži podatki: potrdili 16 novih okužb #video.

Kako poteka postopek?

Vročanje odločb o karanteni na meji med Slovenijo in Hrvaško Foto: Vitomir Petrović Karantenske odločbe pristojni izdajajo osebam, ki prihajajo iz držav na t. i. rdečem seznamu, oziroma tistim, ki ne morejo dokazati, da prihajajo iz držav članic EU. Če nekdo, za katerega velja obvezna karantena, poskuša v Slovenijo vstopiti na kakšni drugi točki, ga preusmerijo na enega od omenjenih petih mejnih prehodov.

Postopek poteka na meji, in sicer na mejnih prehodih s Hrvaško (Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane) ter na meji z Madžarsko (Pince). Ob tem vročajo karantenske odločbe še na letališču Brnik.

Policisti od tistih, ki želijo vstopiti v Slovenijo in ki prihajajo iz držav s t. i. rdečega seznama, zahtevajo podatke in jih predajo predstavniku ministrstva za zdravje, ki je na mejnem prehodu. Ta nato izda in vroči odločbo, po tem pa lahko oseba vstopi v državo.

Iz Hrvaške, ki je od sobote premeščena s t. i. zelenega na t. i. rumeni seznam, se lahko Slovenci domov vrnejo brez težav, če dokažejo, da so tam res bili.

Na inšpektoratu je zaposlenih 85 inšpektorjev. Nadzore v zvezi z zakonom o nalezljivih boleznih in covid-19 opravljajo neprekinjeno in se sproti odzivajo na prispele prijave. Števila nadzorov, ki jih posamezen inšpektor opravi na dan ali teden, pa številčno ne morejo opredeliti, saj je to odvisno od zahtevnosti posameznega postopka. STA