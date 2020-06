Kreka pozivajo k odstopu: "Takšen človek ne more biti direktor"

Člani odbora DZ za zdravstvo iz vrst opozicijskih SAB, SD, Levice in LMŠ so na ministra Tomaža Gantarja naslovili pismo, v katerem ga pozivajo k ukrepanju zaradi "neprimernega in nedopustnega ravnanja direktorja NIJZ Milana Kreka na ponedeljkovi novinarski konferenci vlade". Šlo je za nejasna navodila glede nošenja mask. Kreka pozivajo k odstopu, piše STA.

"Izkazalo se je, da prvi mož vodilne institucije za varovanje javnega zdravja ne pozna lastnih navodil, smernice pa podaja nerazumno in zmedeno. Po naši oceni s tem ruši ugled in spodkopava strokovnost inštituta," so v pisni izjavi za javnost navedli v štirih opozicijskih poslanskih skupinah. Pobudo, da Gantarja pozovejo k ukrepanju, je sicer še trem opozicijskim strankam v torek poslala SAB, piše STA.

"Fiasko in nedopustno ravnanje"

"Na ponedeljkovi novinarski konferenci vlade smo bili priča fiasku in nedopustnemu ravnanju direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki javnosti ni znal pojasniti, v katerih primerih in okoliščinah je nošenje zaščitnih mask obvezno in v katerih zgolj priporočeno," so v pismu Gantarju navedli predstavniki strank. Spomnili so, da kljub uradnemu preklicu epidemije covida-19 nekateri omejevalni ukrepi za zajezitev morebitnih okužb ostajajo v veljavi, med drugim nošenje mask v zaprtih javnih prostorih.

Povzeli so Gantarjeve navedbe, da so maske obvezne pri uporabi javnega prevoza, za zdravstvene delavce in obiskovalce zdravstvenih zavodov, za zaposlene v domovih za ostarele in njihove obiskovalce ter za posameznike z znaki respiratornih obolenj. Medtem pa Krek po njihovih navedbah ni znal odgovoriti na večkrat zastavljeno vprašanje o tem, ali je nošenje mask obvezno tudi v nakupovalnih središčih. Ljudi je pozval, naj sledijo objavljenim priporočilom na spletni strani NIJZ.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Takšen odgovor je za stranke neprimeren in nesprejemljiv, saj si Krek kot direktor ključne institucije za varovanje javnega zdravja ne more in sme privoščiti, da konkretnih odgovorov na tako temeljno vprašanje ne pozna in se od njih oddaljuje. "S tem povzroča zmedo, nerazumevanje in spodkopava zaupanje ljudi v ukrepe vlade, ki za hujše kršitve in nespoštovanje obveznega nošenja mask predvidevajo tudi kazni," so navedli. Ocenili so še, da je Krek pri zagovarjanju nelogičnih vladnih ukrepov večkrat uporabil besede, ki niso imele strokovnih podlag, "in s tem jasno nakazal servilnost vladajoči politiki", piše STA.

"Takšen človek ne more biti direktor"

Predstavniki strank so se odzvali že sredi dneva. "Da Krek kot prvi, ki bi moral vedeti, zagovarjati in izvajati ukrepe, ki jih sam sprejema, ne ve, kaj piše piše v odloku, je nedopustno. Takšen človek ne more biti direktor," je danes v izjavi novinarjem pred DZ dejala predsednica SAB Alenka Bratušek.

Po ocenah poslanca LMŠ Janija Möderndorferja Krekov nastop ni vreden davkoplačevalskega denarja. Takšna ravnanja strokovnjakov, ki bi morali dajati jasna navodila, so tudi po besedah poslanke SD Bojane Muršič nedopustna. Po besedah poslanke Levice Nataše Sukič pa je Krek tipičen primer kadrovske politike vlade Janeza Janše, "ki odreže stroko in nastavi tiste, ki so ji lojalni, ne glede na to, ali so kompetentni ali ne", še piše STA.

