Kovšca ob Ruski kapelici pod Vršičem pozval k solidarnosti med narodi

"Vztrajajmo v odločnosti, da smo se iz zgodovine naučili številnih poučnih lekcij in da zato ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Združimo moči, znanje in vpliv, da mir ostane in da se prijateljstvo krepi in nadgrajuje. Če ne za tiste, ki so žrtvovali svoja življenja, pa imejmo v mislih njih, ki pridejo za nami. Naj bodo to srečne generacije, ki jim je dano živeti v spravi in prijateljstvu in ki jim je državljanstvo sveta tisto prvinsko gonilo, da ohranijo mir za vsako ceno," je dejal, poroča STA.

Dodal je, da "tako kot danes tukaj ob Ruski kapelici stojimo drug ob drugem, na tem mirnem in spokojnem kraju - oltarju miru prihodnosti".

"In če je v zadnjih mesecih solidarnost zatajila tam, kjer smo je največ pričakovali, je tokrat nam skupaj ponujena priložnost, da jo znova prikličemo," je še dejal.

Odnose med Slovenijo in Rusijo je Kovšca označil za prijateljske in takšne, ki presegajo zgolj politično naklonjenost. "Ruska federacija predstavlja za Slovenijo pomembno gospodarsko in strateško partnerico, prav tako pa ne smemo zanemariti kulturnega in umetniškega povezovanja. In na to smo lahko skupaj ponosni," je še dejal, poroča STA.

Zahvalil se je tudi vsem, ki so doslej skrbeli za kapelico. "Skromno, a odločno, da lahko spomin živi naprej in nas opominja, če bomo zgrešili s prave poti miru in prijateljstva, katere gradnja se nikoli zares ne ustavi.

Številni politiki

Foto: STA Današnje spominske slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, zunanji minister Anže Logar, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.

Pahor je ob današnji slovesnosti dejal, da prijateljstvo in sodelovanje med Slovenijo in Rusijo ostaja trdno in iskreno ter da si bo Slovenija vedno prizadela za dobro odnose z Rusko federacijo, "čeprav so vprašanja, kjer imamo različna stališča, in v vojaškem smislu nismo zavezniki".

"Vendar se mi zdi prav, da poskušamo z vsemi narodi, tudi ruskim, negovati tradicionalno dobre stike, ker prijateljev v svetu ni nikoli dovolj," je po poročanju Radia Slovenija še dejal slovenski predsednik.

V nasprotju z minulimi leti na letošnji slovesnosti zaradi pandemije ni delegacije visokih političnih in drugih predstavnikov iz Rusije. V imenu Ruske pravoslavne cerkve je v Slovenijo prišel nadškof Podolskij Tihon iz Berlina, ki je predstavnik Ruske pravoslavne cerkve v Evropi. Zaradi protikoronskih ukrepov je udeležba na letošnji slovesnosti omejena na 200 ljudi, poroča STA.

Brez spremljevalnega programa

Spominsko slovesnost so pripravili rusko veleposlaništvo v Sloveniji, občina Kranjska Gora, Fundacija Ruski mir in Društvo Slovenija Rusija. Letošnje dogajanje je zaradi pandemije tako številčno kot programsko okrnjeno in poteka ob strogih zaščitnih ukrepih proti širjenju okužb z novim koronavirusom.

Foto: STA

Prav zaradi pandemije letošnja tradicionalna spominska slovesnosti poteka brez spremljevalnega programa, ki je v preteklih letih odprl in končal spominske slovesnosti, poroča STA.

Zgradili so jo v spomin na umrle med gradnjo ceste čez Vršič

Foto: STA Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 med prvo svetovno vojno zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so ruski ujetniki v gozdu pod Vršičem sami postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu.

Po prvi svetovni vojni so za kapelico skrbeli domačini in okoličani in jo ogradili. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije.

Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele, obnovili pa so tudi grobove ruskih ujetnikov pri Erjavčevi koči ter očistili in obnovili grob neznanega vojaka ob kapelici. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Ob stoti obletnici kapelice jo je obiskal ruski predsednik Vladimir Putin.