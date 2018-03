O drugem tiru bomo še enkrat odločali 13. maja #referendum

Kovačič od vlade že zahteval denar za kampanjo

Vrhovni sodniki so izid referenduma o zakonu o drugem tiru 14. marca razveljavili in DVK naložili, da razpiše nov referendum.

Z ministrstva za infrastrukturo so za Siol.net sporočili, da odločitev o tem, ali se bo vlada oziroma ministrstvo za infrastrukturo vključilo v referendumsko kampanjo ob ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru, še ni bila sprejeta.

Prav tako za zdaj še ni jasno, ali bo v ponovljeni kampanji sodeloval pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič, ki so mu po njegovih besedah grozili z likvidacijo. "Bi se vi spustili v to, če bi vam tako grozili? Verjetno ne," na vprašanje o tem, ali bo kljub grožnjam sodeloval v kampanji, odgovarja Kovačič.

Kovačič na vlado naslovil zahtevo za 96.300 evrov sredstev za kampanjo

Na vprašanje, ali računa na to, da bo po odločitvi vrhovnega sodišča dobil proračunska sredstva za kampanjo, Kovačič pojasnjuje, da je njegova zahteva za omenjena sredstva trenutno še v postopku: "Na vlado sem naslovil zahtevo, da 97 tisoč evrov minus 700 evrov, kolikor sem jih zbral sam, za tokratno kampanjo dodelijo meni. Predlog je v postopku na finančnem ministrstvu."

Pobudnik referenduma o drugem tiru si sicer želi, da bi vlada sodelovala v referendumski kampanji in da bi se soočil z njo, vendar pa poudarja, da v novi kampanji ne bi smela spet uporabiti davkoplačevalskega denarja: "97 tisoč evrov so porabili že v prvi kampanji. Oni so svoj denar že potrošili in nimajo več kaj vzeti iz našega žepa."

Pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič je že včeraj napovedal, da se bo pritožil zoper odločitev DVK, saj si želi, da bi referendum izpeljali hkrati z volitvami. Foto: STA

SMC za kampanjo ne bo namenila več kot 26 tisoč evrov

Medtem so sodelovanje v referendumski kampanji že napovedali v največji vladni stranki SMC. Stranka bo tako na ponovljenem referendumu spet nastopila v vlogi organizatorke volilne kampanje.

"Sredstva, ki jih bomo namenili zanjo, ne bodo presegala zneska, ki smo ga namenili za kampanjo pred prvim referendumom, to je približno 26 tisoč evrov," so poudarili v SMC.

DeSUS podpira projekt drugi tir, a ga ne bo med organizatorji kampanje

V kampanji ob ponovljenem referendumu medtem ne bo sodelovala vladna DeSUS. "Stranka DeSUS že prvič ni sodelovala v volilni kampanji, tudi naši ministri v vladni kampanji niso sodelovali in tako bo tudi tokrat," so sporočili iz stranke upokojencev.

V stranki sicer poudarjajo, da podpirajo projekt gradnje drugega tira, a hkrati ne verjamejo, da je zanjo res potreben poseben zakon. "Smo pa ves čas opozarjali, da mora biti projekt voden maksimalno transparentno, tudi z jasno opredeljeno vlogo Madžarske pri projektu," so še sporočili iz DeSUS.

Kovačič napovedal pritožbo, referendum bi rad izpeljal z volitvami

Pobudnik referenduma Viki Kovačič, ki zagovarja stališče, da bi referendum izpeljali hkrati s predčasnimi parlamentarnimi volitvami ali z jesenskimi lokalnimi volitvami, je že v ponedeljek napovedal pritožbo na današnjo odločitev DVK.

"Glede na grožnje, ki sem jih prejel, in dejstvo, da bo volilna abstinenca očitno glavni medijski hit, ne računam, da bi lahko dobili ta referendum. To je treba izpodbijati," je pojasnil Kovačič.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, se še ni odločila, ali bo sodelovala v referendumski kampanji. Foto: STA

Kovačič bo poslance državnega zbora zato že na današnji seji DVK pozval, naj spremenijo referendumsko zakonodajo tako, da sprejmejo člen, s katerim se lahko datum referenduma, če je časovni interval med tem in datumom volitev manjši od treh mesecev, neposredno premakne na datum volitev.

"Če imamo dvojne volitve, pa se datum referenduma premakne na tiste volitve, ki so najmanj povezane s temo referenduma," svoj predlog za rešite pojasnjuje Kovačič.

Iz DVK so v ponedeljek sporočili, da jim zakon narekuje, da lahko sami določijo datum referenduma v obdobju od 30 do 45 dni po njegovem razpisu. Poleg 13. maja, ki se omenja kot najverjetnejši datum referenduma, so imeli na voljo še 6. maj in 29. april, vendar pa sta omenjena datuma zaradi praznikov in spomladanskih počitnic po njihovem mnenju manj primerna od 13. maja. (STA)

Ministrstvo: Državljani bodo podprli odločitev s prvega referenduma

Na ministrstvu za infrastrukturo so medtem poudarili, da verjamejo, da bodo državljanke in državljani na ponovljenem glasovanju ponovno podprli odločitev, ki je bila na referendumu prvič že izglasovana.

"Z uveljavitvijo zakona o drugem tiru bo potrjena finančna konstrukcija projekta, katere pomemben del so že pridobljena evropska sredstva. Tako bi lahko začeli črpati 109 milijonov nepovratnih evropskih sredstev," pojasnjujejo na ministrstvu.

Dodajajo, da je Evropska komisija omenjena sredstva zamrznila do uradnih rezultatov ponovljenega referenduma. "Zlasti pomembno je, da zakon prinaša vire za poplačilo kapitalskih vložkov in posojila, s tem pa se bistveno razbremenjuje davkoplačevalce," so še pojasnili.

Z vprašanji o tem, ali bodo sodelovali v referendumski kampanji ob ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru, smo se obrnili tudi na stranko SD. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.