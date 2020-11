Maja Bratuša: Narašča število ljudi, ki zaradi #COVID19 potrebujejo zdravniško pomoč in žal tudi intenzivno nego. Žal se povečuje tudi število smrti. V enem tednu je umrlo 112 oseb, kar je skoraj tretjina vseh smrti, ki jih je doslej povzročil #COVID19 v Sloveniji. — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) November 2, 2020

Situacija, v kateri smo se znašli, je stresna, neprijetna, je dejala Kovačeva. Psihološki odziv na takšne situacije je specifičen, poleg telesnih, je treba izpostaviti tudi vedenjske in psihološke odzive, ki jih prevečkrat spregledamo, je dejala Kovačeva.

Stiske niso za vsakogar enake, na stres se odzivamo zelo različne. Za nekaterre je to obdbje izrazito tesnobno, za nekoga drugega manj. Pomembno je, da smo pozorni na tiste, ki so v tem času še bolj izpostavljeni tveganju in težavam, ki jih okoliščine povzročajo. Nujno je, da te misli predelamo, jih ne ignoriramo in potlačimo. S težavami se je potrebno soočiti, je dejala Kovačeva.

"Če kadarkoli čutite, da so težave in stiske večje od vas, se obrnite na strokovne službe," je dejala in podala praktične napotke, kako ravnati v stresnih okoliščinah.

psihologinja Eva Kovač: Upočasnite svoje dihanje, z nogami pritisnite ob tla, stegnite roke in stisnite skupaj dlani. Poglejte okoli sebe, kaj vidite, slišite, vonjate, . Pustite, da gredo misli svojo pot. To vam bo dalo občutek varnosti, dokler se negativna čustva ne umirijo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 2, 2020

"Naj bosta sočutje in razumevanje v teh trenutkih naši glavni vrlini. Pomagajmo drug drugemu, bodimo si v oporo in si prisluhnimo. Čeprav nam maska zakriva nasmeh, je lahko dovolj že topel pogled, ki ga namenimo drugim. Za lepši jutri," je dejala Kovačeva.

V Sloveniji so v nedeljo ob 2.244 opravljenih testih potrdili 557 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 je včeraj tako kot v soboto umrlo 25 bolnikov, skupaj že 388.

Po podatkih vlade je bilo v nedeljo hospitaliziranih 868 bolnikov, od tega 135 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v nedeljo odpustili 50 bolnikov.

Vladni govorec Jelko Kacin je ljudi danes vnovič pozval, naj se držijo ukrepov in se v teh časih odpovedo tudi potovanjem v tujino. "Tudi če nam je uspelo delež pozitivnih testov v zadnjih dneh zmanjšati, to še ne pomeni, da je epidemije konec. Pričakovati je, da se bo število bolnih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, v prihodnjih dneh še povečalo," je poudaril Kacin.