Koprska občinska blagajna bogatejša za več kot pol milijona evrov

Mestna občina Koper je na današnji javni dražbi nepremičnin v njeni lasti prodala šest nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov od devetih, ki so bili uvrščeni na dražbo. Občinska blagajna je tako bogatejša za dobrih 585 tisoč evrov.

Mestna občina Koper je na prvi letošnji javni dražbi na prodaj dala kar tri nepremičnine na širšem območju graščine Panajotopulo v Bertokih. Prvi dve v skupni izmeri 872 kvadratnih metrov, ki predstavljata vrt in dvorišče kompleksa graščine Panajotopulo in kjer je mogoče graditi le popolnoma vkopano klet, je prodajala v paketu in ju prodala po izklicni ceni 100.100 evrov.

Tretjo nepremičnino v izmeri 910 kvadratnih metrov na območju, na katerem je predvidena gradnja stanovanjske stavbe, je prodajala po izklicni ceni 163.709 evrov, a je zanjo po napetem draženju iztržila precej več, in sicer 231 tisoč evrov.

Na dražbi sta bili še dve nepozidani stavbni zemljišči z območja za stanovanja v Bertokih. Obe je občina prodala po izklicni ceni, prvo za 78.950 evrov, drugo pa za 41.530 evrov. Po izklicni ceni 22.540 evrov je bila prodana tudi nepremičnina v Črnem Kalu v izmeri 643 kvadratnih metrov.

Za zemljišče na Zgornjih Škofijah prejeli precej več, kot je znašala izklicna cena

Bolj zanimivo je bilo draženje nepozidanega zemljišča v naselju Zgornje Škofije. Za sklop nepremičnine v izmeri 519 kvadratnih metrov in nepremičnine v izmeri 481 kvadratnih metrov do deleža ene tretjine, po kateri je predviden dostop, je v občinsko blagajno namesto 94.729 evrov, kolikor je znašala izklicna cena, steklo 111 tisoč evrov.

Sicer pa tokrat ni bilo zanimanja za tri nepremičnine oziroma nepremičninske sklope, ki bodo zato uvrščeni na naslednjo občinsko javno dražbo.