Konec tedna za vso družino, dobrodelna akcija in številne delavnice za otroke

Ta konec tedna na Gospodarsko razstavišče prihaja tradicionalna družinska prireditev 16. Otroški bazar , ki poteka v organizaciji Proeventa . V okviru vselej bogatega programa bodo otroci in starši prvi konec tedna novega šolskega leta rajali na zunanji ploščadi pred Bazarkovim odrom, ki bo med drugim gostil Ribiča Pepeta, Repke in BQL, kuhali v Bazarkovi kuhinji, ustvarjali in se izobraževali v tematskih kotičkih, spoznavali živali na prostoru Bioexo, starši pa bodo nabirali informacije in izdelke v okviru sejemske ponudbe .

Novost letošnjega Otroškega bazarja je Atopic Expo, ki bo v organizaciji Društva AD odgovarjal na vprašanja o atopijskem dermatitisu, hkrati pa bo bazar v okviru srečanja nosečnic in mladih staršev odgovarjal na vprašanja o pripravi na porod in prihodu novega družinskega člana. V okviru Otroškega bazarja bo potekala dobrodelna akcija zbiranja finančnih prispevkov za prizadete v ujmah. Vstopnice že v predprodaji.

BOGAT SEJEM ZA VSO DRUŽINO

Družine bodo lahko obiskale sejemske prostore z različnih področij ter koristile sejemske popuste. Igralnica Zumma kids bo predstavila svojo novo pridobitev, ki bo premierno predstavljena ravno na Otroškem bazarju, otroci bodo veslali v pravem kajakaškem bazenu, obiskali zabaviščni park ter ustvarjali v tematskih kotičkih. V sklopu bazarja pa bo na lokaciji potekal tudi showroom spletnih trgovin, kjer bodo sodelujoči predstavljali svoje izdelke, storitve, pripomočke, znanje in nasvete.

Na razstavnem prostoru Policije bo vse male in malo večje navihančke pričakala ekipa nasmejanih policistk in policistov, ki bodo družinam predstavljali zanimivo policijsko delo, otroci se bodo lahko usedli na policijski motor, pobožali policijskega kužka, pri kriminalistu "oddali" svoje prstne odtise, pa tudi zaplesali na razigrane zvoke Policijskega orkestra. Poleg nagradne igre bodo potekale tudi predstavitve o varnosti.

NOVO – ATOPIC EXPO

ATOPIC EXPO je dogodek, ki poteka tik pred svetovnim dnem atopijskega dermatitisa (14. september) in je namenjen vsem, ki se spopadajo z izjemno neprijetno boleznijo – atopijskim dermatitisom, ki je tesno povezan s preostalimi alergijami. Letošnja tema svetovnega dne so ravno otroci in mladostniki, bolj natančno psihosocialno breme, ki ga atopijski dermatitis prinaša v njihovo življenje. Organizator Atopic Expoja je Društvo Atopijski dermatitis, ki bo skupaj s partnerji na Otroškem bazarju ponujal brezplačne dermatološke posvete, program z nutricionisti, ki bodo predstavili pomen primerne hrane za zdravo kožo, predavanja dermatologov, predavanja o alergijah in alergijskih odzivih, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi bogato ponudbo na sejemskih stojnicah. Svetovanja in predavanja bodo v okviru 9. Atopic Expoja imeli mamica Ana Špilak, farm. tehnik, dr. med. Jurij Plaznik, specialist dermatologije, dr. med. Nina Jugovar, specialistka dermatovenerologije, dr. med. Maja Skerbinjek Kavalar, spec. pediatrije in gostiteljica Špela Novak, ustanoviteljica Društva AD, mamica štirih otrok, dveh z atopijskimi boleznimi.

SREČANJE NOSEČNIC IN MLADIH STARŠEV

Mladi in bodoči starši se bodo lahko družili s strokovnjaki s področja nosečnosti, poroda, nege dojenčkov in kasnejše vzgoje. Spoznali bodo lahko tudi vpliv zgodnjega motoričnega razvoja na vedenjske posebnosti (senzorne motnje, motnje fokusa, neješčnost, hiperaktivnost, disleksija, ADHD idr.) ter se seznanili, s katerimi spontanimi potezami lahko spodbujajo otrokov razvoj. Svoje delovanje in pomen pri porodu pa bodo predstavile tudi dule.

REPKI, BQL, RIBIČ PEPE, ZUMMA KIDS IN ŠE IN ŠE!

To leto bo dogajanje družinsko razigrano in veselo! 2. in 3. septembra bo od 9. do 19. ure Gospodarsko razstavišče zavzel že 16. Otroški bazar. Gre za najboljšo izobraževalno-zabavno družinsko prireditev. Pelo in plesalo se bo skupaj z BQL, Ribičem Pepetom, Čarodejem Tonijem, Repki in Trkajem, manjkale pa ne bodo niti živali! Na Bazarkovem odru bo velike in male oba dneva navduševala energična Tinkara Fortuna.

BAZARKOVA KUHINJA SKUPAJ S HOFERJEM

Tudi to leto bo na bazarju poskrbljeno za vse lačne trebuščke. Otroci se bodo lahko prelevili v mini masterchefe in gurmane. Z odličnimi Hoferjevimi sestavinami bodo skupaj z mojstri AMC pekli slastne palačinke, namesto staršev skuhali nedeljsko kosilo, pripravili slasten sladoled, pri vsem pa jih bosta spremljali maskoti Bazarko in Ferdo.

IZOBRAŽEVALNO-USTVARJALNI TEMATSKI KOTIČEK

V tematskem kotičku bodo za otroke potekale tudi številne izobraževalno-ustvarjalne delavnice. Otroci bodo lahko spoznavali razlike med kačami, kuščarji in žuželkami z Živalskim vrtom Ljubljana, spoznali terapevtske pse z Ambasadorji nasmeha, spoznali osnove kvačkanja, se podali v številne glasbene in likovne delavnice, poslikave obraza ter skozi igro spoznavali celine in države.

ŽOGARIJA FEST

V okviru bazarja bo potekala tudi Žogarija fest, ki otroke vabi na turnir v nogometu 3 na 3, spretnostne štafete, kviz znanja iz športa, okoljevarstva in domoljubja. Najmlajši se bodo lahko preizkusili v koordinaciji in motoriki, se udeležili gibalnih igric in učnih uric nogometa. Organizatorji Žogarije pripravljajo tudi nogometne tekme in igre spretnosti za otroke iz azila. Vse nogometne navdušence čakajo tudi predstavitev dela NK Interblock, intervjuji in tekme nogometa 3 na 3.

DOBRODELNA AKCIJA ZA ŽRTVE UJM

Nesreča, ki smo jo v naši državi utrpeli številni, je prizadela resnično veliko družin. Prav zato se organizatorji Otroškega bazarja pridružujejo prizadevanjem ZPM Moste - Polje pri zbiranju sredstev za najbolj ogrožene. ZPM Moste - Polje, katerega celovita pomoč pokriva številne humanitarne projekte, skrbi tako za materialno in finančno pomoč kot za številne terapije. Nanje se lahko obrnete tudi tisti, ki še nikoli prej niste iskali pomoči, in zagotavljajo, da nihče ne bo zapostavljen med prizadevanji za pomoč po poplavah. V okviru Otroškega bazarja boste obiskovalci lahko prek QR-kode še naprej donirali za vse žrtve grozovitih poplav v Sloveniji.

