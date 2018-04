Konec tedna bo sončno in toplo

Danes dopoldne bo marsikje po kotlinah še vztrajala megla, čez dan pa bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa se bo sredi dneva in popoldne oblačnost povečala. Zapihal bo vzhodni do jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 18, na Goriškem okoli 20 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Začel bo pihati jugozahodni veter.

Prihodnji teden nestanovitno vreme

V ponedeljek se bo od jugozahoda pooblačilo, bolj sončno bo le v vzhodnih krajih. V zahodni ter deloma južni in osrednji Sloveniji bo sredi dneva in popoldne deževalo. Vse do konca tedna bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki bodo manj verjetne v sredo in soboto. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija.