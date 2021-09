Končno dobre novice glede koronavirusa v Sloveniji

"Če se nam bom do takrat uspelo dovolj precepiti, predvsem starejši od 50 let, bo četrti val v bolnišnicah obvladljiv in zdravstvene kapacitete ne bodo presežene," so napovedali na IJS.

Po njihovi oceni bo četrti val okužb z novim koronavirusom zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni.

Ocenjeno reprodukcijsko število znaša približno 1,1. Po kriterijih Evropskega centra za nalezljive bolezni se trenutno nahajamo v temno rdeči fazi.

Presegli smo 50-odstotno precepljenost

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.088.171 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 968.679 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije.