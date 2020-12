Koliko okužb smo v Sloveniji potrdili včeraj?

Po podatkih Sledilnika covid-19 je bilo v ponedeljek ob opravljenih 5.677 PCR-testih pozitivnih 1.549 ljudi. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 27,3 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 5.073 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovljenih 408 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 8 odstotka.



Seznam lokacij za hitro testiranje

Medtem pa v Sloveniji nadaljujemo z brezplačnim množičnim testiranjem s hitrimi antigenskimi testi. V večjem delu države se je začelo že prejšnji teden. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. S sabo morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Ob prihodu na lokacijo vam osebje odvzame bris in počakate na rezultate. Če ste na testu pozitivni, pojdite domov in se nemudoma izolirajte. Doma pokličite svojega izbranega zdravnika. "Negativni rezultat testa naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila," sporočajo z ministrstva za zdravje.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci dejala Marija Magajne, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje je bilo množično testiranje med ljudmi zelo dobro sprejeto. Kot je povedala, so prejeli veliko pozitivnih izjav posameznikov, ki se udeležijo testiranja, da želijo biti odgovorni, da bi to morala biti dolžnost vsakega posameznika, da jim ni težko počakati v vrsti na testiranje itd. Državni sekretarki se zato zdi smiselno, da ministrstvo množično testiranje spodbuja, saj vsi večinoma asimptomatsko ujeti pozitivni posamezniki, predstavljajo pomemben faktor pri omejevanju širjenja virusa, še posebno taki, ki jih zajemamo v splošni populaciji.

Lokacije za testiranje:



- V Ljubljani sta pripravljeni dve lokaciji testiranja s hitrimi testi. Na Kongresnem trgu bo množično testiranje mogoče 29., 30. in 31. 12. 2020 od 9. do 17. ure. V Vilharjevem podhodu bo testiranje mogoče 29., 30. in 31. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- Na Ravnah na Koroškem bo množično testiranje mogoče 29. in 30. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Slovenj Gradcu se bo s hitrimi testi mogoče testirati 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Cerkljah bo množično testiranje mogoče 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Svetem Andražu bo množično testiranje mogoče 30. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Radencih bo množično testiranje mogoče 30. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Zagorju ob Savi se bo s hitrimi testi mogoče testirati 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Dolu pri Ljubljani bo množično testiranje mogoče 30. 12. 2020 od 12. do 17. ure.

- V Podčetrtku bo množično testiranje mogoče 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Kranju bo množično testiranje v šotoru na Slovenskem trgu 29. in 30. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Šentjurju bo množično testiranje v šotoru na Slovenskem trgu 29. in 30. 12. 2020 od 9. do 17. ure ter 31. 12. 2020 od 14. do 18. ure.

- V Kopru se bo s hitrimi testi mogoče testirati na parkirišču nogometnega stadiona ("drive-in" oblika) 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Črnomlju bo množično testiranje na voljo 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Ilirski Bistrici bodo množično testiranje izvajali 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Postojni bodo množično testiranje izvajali 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Pivki bo množično testiranje mogoče 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Sežani bo množično testiranje na voljo 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- V Medvodah na tržnici se bo s hitrimi testi mogoče testirati 29. 12. 2020.

- V Slovenski Bistrici bo množično testiranje mogoče 29. 12. 2020 ter po novoletnih praznikih 4. in 5. 1. 2020 od 8. do 17. ure.