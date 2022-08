Kolesaril po Kopru ter grozil in tolkel z verigo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S koprske policijske uprave so sporočili, da je v sredo okoli 20. ure po Vojkovem nabrežju v Kopru 38-letni kolesar z verigo tolkel in grozil mimoidočim.

Policisti so kolesarja izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,82 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog.