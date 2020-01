Kočevje trepeta pred Romi #video

Razbiti avtomobili brez tablic, razpadajoče prikolice, otroci, ki ne hodijo v šole. To je realnost številnih manjših romskih naselij v okolici Kočevja, ki se spreminjajo v gete. Zaradi organiziranih tolp je vse več tudi kriminala, so povedali domačini. Na občini pa se trudijo pomagati tistim Romom, ki si želijo pomoči. Žalosti jih, da se večina še vedno ne želi prilagoditi.

"To je pravzaprav nek drug planet. To so dogajanja ali razmere, ki se v Sloveniji ne bi smele pojavljati," je bil oster varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Romsko naselje Mestni log je med tisti kraji, kjer je življenje najtežje. Trenutno šteje okrog sto prebivalcev, število pa se še veča. "Tu živi od 12 do 13 družin. Živijo brez elektrike, brez vode, brez vsega," je pojasnil domačin Vladimir Veselič.

Večina šole ne obiskuje

Večina tukajšnjih otrok ne hodi v šolo. Dneve preživljajo doma, pred mrazom in vetrom se skrivajo za skromnimi zidovi. Varuh je potrdil, da gre za jasno kršenje konvencije o otrokovih pravicah, saj imajo ti pravico do šolanja. "To pravico jim morajo zagotavljati starši, kajti država jim to pravico zagotavlja, odgovornost staršev, v tem primeru romskih staršev, pa je, da otroke pošljejo v šolo in s tem prenehajo kršiti konvencijo o otrokovih pravicah," je opozoril Svetina.

Župan Kočevja je ob tem dejal, da lahko pomagajo samo tistim, ki pomoč razumejo in si jo želijo. Številni jo namreč še vedno zavračajo, kamera je ob našem obisku ujela celo prepovedano menjavo registrskih tablic.

"Treba bo uvesti tudi nekatere obveze. Te pa so obiskovanje šole in vrtca, plačevanje davkov, priznavanje zakonodaje, spoštovanje javnega reda in miru, registriranje vozil in tako dalje. Vse to, kar pač velja za vse druge," je jasen župan Vladimir Prebilič.

"Socialne službe imajo možnosti in imajo vse vzvode, da bi postopke izpeljale tako, kot jih je po zakonu treba izpeljati, če so otroci tukaj zanemarjeni. To je dejstvo. Otroci tukaj so zanemarjeni in tu je moj poziv socialnim službam in odgovornim organom, da to razrešijo," pa je dodal Svetina.

Romske tolpe razburjajo domačine

Država naredi premalo za reševanje romske problematike, skrb zbujajoče je tudi vse pogostejše pojavljanje tolp, ki razburjajo domačine. "Bodimo pošteni. Del populacije se ukvarja tudi s kriminalno dejavnostjo in če ni obvladovanja tega, se potem stvar lahko razraste do razsežnosti, ki motijo oziroma spravljajo v nevarnost širši del," je opozoril Prebilič.

Da je po pošteni poti mogoče priti do lepše prihodnosti, dokazuje romska družina Kovačič, oddaljena le nekaj kilometrov. "Lep primer, kako si je družina lepo uredila življenje. Hišo, službo, otroci končujejo šolo in nadaljujejo v srednji šoli, skratka vse te stvari, za katere mislim, da bi bile lahko vsem drugim le za vzor," je še sklenil župan.