Neuradno: koalicija ima dovolj glasov za zamenjavo Zorčiča

Na jutrišnjem sestanku naj bi Zorčiču neuradno predložili tudi seznam vseh 47 podpisov. Ni pa nujno, da bodo vse vložili v DZ, saj za to zadostuje že deset podpisov poslancev. Podpise so prispevali poslanci SDS, NSi, SMC, DeSUS, SNS in poslanca narodnih manjšin.

Koalicija namreč pred tedni ni zbrala dovolj glasov, da bi zamenjala Zorčiča, saj je za njegovo razrešitev glasovalo le 45 poslancev.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat Foto: STA

Del opozicije ponovno neuspešen s prerazporeditvijo mest v delovnih telesih DZ

Medtem so stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP glede na spremenjena koalicijsko-opozicijska razmerja že tretjič neuspešno predlagale prerazporeditev mest v delovnih telesih, v katerih bi sodelovali tudi štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev (NeP) Janja Sluga, Igor Zorčič, Branislav Rajić in Jurij Lep. Prvi trije so bili pred ustanovitvijo NeP poslanci SMC, Lep pa poslanec DeSUS. Po današnjem predlogu bi poslanci NeP dobili 12 mest v delovnih telesih, devet od SMC in tri od DeSUS.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je dejal, da so svojemu nekdanjemu poslancu Lepu pripravljeni dati tri mesta v delovnih telesih. Sicer pa je pozval, naj se o razdelitvi drugih mest dogovorita poslanski skupini SMC in NeP. Sklep seje so dopolnili s predlogom DeSUS in vendarle naredili korak naprej.

LMŠ bo obstruirala delo DZ

LMŠ napoveduje, da bo od srede obstruirala delo DZ razen pri zadevah, ki opoziciji omogočajo, da izvaja nadzor oz. poskuša zamenjati vlado. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je danes naštel ustavno obtožbo, konstruktivno nezaupnico, interpelacijo in preiskovalne komisije. "V LMŠ ne bomo dajali legitimnosti in legalnosti tej vladi in neustavnemu položaju, v katerem se je znašel DZ," je pojasnil.

V SD, Levici in SAB obstrukciji dela DZ niso naklonjeni.