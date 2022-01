Koalicija z Jelinčičem in Polnarjem preverja možnosti realizacije projektov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicija na Brdu pri Kranju preverja, kateri so tisti projekti, ki jih še lahko izpelje do konca mandata. Sestanka so se na povabilo predsednika vlade Janeza Janše udeležili koalicijski poslanci in nekateri ministri. Srečanja sta se udeležila tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič in poslanec poslanske skupine DeSUS Robert Polnar.

Vodja poslanske skupine Konkretno Gregor Perič je pred začetkom srečanja v izjavi za medije dejal, da v Konkretno pričakujejo, da bodo na sestanku naredili nek prerez stanja in opravljenega dela do zdaj. "Predvsem tudi, da vidimo, kaj se da še v teh treh mesecih, štirih, ki so ostali, izpeljati v smislu procedur v DZ," je dodal.

Na energetsko revščino bo nujen odziv vlade

Po Peričevi oceni je do konca mandata mogoče sprejeti še nekaj pomembnih zakonov. "Zagotovo verjamem, da se bomo pogovarjali o vprašanju dohodnine, verjetno tudi demografskega sklada," je dejal, za Konkretno pa je pomembno tudi, katere lokalne oz. regionalne projekte je v tem času še mogoče realizirati.

Za Konkretno je pomembno tudi vprašanje energetske revščine, za katero verjamejo, da se bo reševalo tudi na ravni EU. "Ocene nekaterih so, da se bo ta situacija spomladi oz. ko bo ta hujši del zime mimo, umirila," je dejal in dodal, da bo zagotovo potreben tudi hiter odziv vlade in pogojno tudi DZ.

Na sestanek so bili poleg predsednikov koalicijskih strank Mateja Tonina in Zdravka Počivalška vabljeni tudi ministri za zdravje Janez Poklukar, za finance Andrej Šircelj, za izobraževanje Simona Kustec, za okolje Andrej Vizjak, za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za delo Janez Cigler Kralj ter za kohezijo Zvone Černač.

Premierjevo vabilo so poleg koalicijskih poslancev dobili tudi tisti opozicijski poslanci, ki v parlamentu sicer večinoma podpirajo predloge koalicije, torej poslanske skupine DeSUS, SNS in predstavnika narodnih skupnosti, a sta se sestanka udeležila le predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in poslanec poslanske skupine DeSUS Robert Polnar.