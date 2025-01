Koalicijski poslanci so v DZ danes vložili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon bi polnoletnim pacientom, ki so sposobni odločanja o sebi, na podlagi informirane odločitve omogočil pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v okviru javne zdravstvene mreže, izhaja iz predloga zakona.

Polnoletni pacient bi imel pravico do prostovoljnega končanja življenja, če doživlja neznosno trpljenje. Gre za stanje "brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje".

To stanje bistveno zmanjšuje kakovost pacientovega življenja, je posledica hude neozdravljive in druge trajne okvare zdravja, izhaja iz predloga zakona. Pravice pa po predlogu zakona ne bi bilo mogoče uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni.

Pacient bi postopek do uveljavitve pravice začel z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bi pacient tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bi podal vlogo, ki bi jo zdravnik, skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju pogojev pacienta do te pravice, posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Vlogo bi moral pacient lastnoročno podpisati v navzočnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in notarja, ki bi potrdil pacientovo izjavo. Nato pa bi komisija odločala, ali bodo pacientovi vlogi ugodili.

Komisija bi določila tudi neodvisnega zdravnika, ki bi obravnaval stanje pacienta, nato pa še psihiatra, ki oceni sposobnost odločanja pacienta o sebi. Pacient bi izbral enega od možnih načinov vnosa učinkovine za prostovoljno končanje življenja. Vnos v telo bi po predlogu zakona izvedel samostojno.

Zdravstveni delavec lahko sodelovanje zavrne

Zdravstveni delavec ali sodelavec bi lahko sodelovanje pri tej pomoči odklonil, če to nasprotuje njegovim temeljnim osebnim prepričanjem ali vesti. Enako bi veljalo za lekarniškega strokovnega delavca, če izdajanje teh sestavin nasprotuje njegovim temeljnim osebnim prepričanjem in vesti, izhaja iz predloga zakona.

V koaliciji so 7. januarja napovedali, da bodo javno objavili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot so pojasnili, želijo z javno objavo predloga omogočiti širšo javno razpravo.

Lani spomladi so v DZ že obravnavali predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev. Nato pa so v parlamentarni postopek vložili predlog za posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Referendum je potekal junija lani, referendumsko vprašanje pa se je glasilo: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za je glasovalo 378.917 volivcev oziroma 54,89 odstotka, proti pa 311.429 volivcev oziroma 45,11 odstotka.