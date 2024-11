Svoboda: Odločitve sodišča je treba spoštovati, pa če so nam všeč ali pa ne

Kot je v izjavi za medije dejala poslanka Svobode Andreja Kert, je zdaj na potezi ministrstvo za notranje zadeve in drugi pristojni organi, ki morajo preveriti sami pri sebi, kje so storili napako, če je bila ta storjena. Po njenih besedah je treba odločitve sodišča spoštovati, ali so nam všeč ali ne.

"Odločitev sodišča je resno opozorilo glede legitimnosti imenovanja"

"Socialni demokrati odločno zagovarjamo načela pravne države in odgovornosti pri imenovanjih na vodilne položaje," so v SD zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Dodali so, da spoštujejo odločitev upravnega sodišča v postopku imenovanja generalnega direktorja policije, "kar predstavlja resno opozorilo glede legitimnosti imenovanja". Ključno pri tem je, da se zagotovi stabilno, strokovno, predvsem pa zakonito vodenje policije, "zato pričakujemo, da bo minister za notranje zadeve podrobno preučil posledice sodbe in sprejel ustrezne ukrepe".

"V tej luči v SD poudarjamo, da bi morali omenjeni akterji prevzeti tako objektivno kot subjektivno odgovornost ter se strinjamo s strokovnjaki, ki so glede postopka dejali, da bi moral biti razpis ponovljen," so zapisali. Policija mora kot eden od ključnih stebrov pravne države po njihovih besedah ostati ostati avtonomna in zaščitena pred političnimi vplivi. Nezakonitosti v teh postopkih pa spodkopavajo zaupanje v delovanje represivnega organa, kar je nesprejemljivo, menijo.

Boštjan Lindav je s tožbo na upravnem sodišču dokazal, da je sklep posebne natečajne komisije, s katerim je bilo ugotovljeno, da Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primeren za položaj generalnega direktorja policije, nezakonit, je v ponedeljek sporočil Lindavov odvetnik Gregor Verbajs.

Napovedali so, da bodo v koaliciji odprli pogovor o tem, da je nujno javnim institucijam omogočiti nemoteno in avtonomno delo v dobrobit vseh državljank in državljanov, "ter kakšno odločitev popraviti", so zapisali. To je ob prihodu na sestanek prvakov koalicijskih strank potrdil tudi predsednik SD Matjaž Han, ki je dejal, da bo na njem vprašal premierja Roberta Goloba, kaj misli storiti. "Če ne bomo spoštovali pravne države, ne bomo na pravi strani," je bil jasen.

Levica: Sodbe so zato, da se jih spoštuje

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec pa je v današnji izjavi v DZ dejal, da so sodbe sodišč tu zato, da se jih spoštuje, če so nam všeč ali ne. "Odgovornost pa je na tistih, ki so to odločitev sprejeli, na eni strani na uradniškem svetu, ki je sprejel tak sklep, in po drugi strani seveda tudi na samem generalnem direktorju policije in tistih, ki so tak sklep potrdili," je navedel.

"V Levici smo bili že takrat zadržani, naši ministri na vladi niso potrdili sklepa o imenovanju Jušića, tako da mislim, da so zdaj na potezi pač tisti, ki so vpleteni od izbirne komisije do nenazadnje tudi ministra za notranje zadeve in direktorja samega," je dodal Vatovec. Na vprašanje, ali je to mogoče razumeti kot poziv Jušiću k odstopu, je odgovoril, da nespoštovanje sodb kateregakoli sodišča v tej državi povzroča dvom v spoštovanje pravne države, zato je "tukaj odgovor jasen".

Obrazložitev izpodbijanega sklepa o imenovanju Senada Jušića za generalnega direktorja policije v delu presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev po pojasnilih uradniškega sveta ne odstopa od dosedanje prakse uradniškega sveta. Napovedali so, da bodo preučili sodbo upravnega sodišča in stališča upoštevali pri izvajanju prihodnjih postopkov.

Upravno sodišče je namreč v upravnem sporu, ki ga je s tožbo sprožil neizbrani kandidat, sicer nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, pri postopku izbire generalnega direktorja policije ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije. Ni pa odločilo, da Senad Jušić ne izpolnjuje natečajnih pogojev, zato ostaja generalni direktor policije, so v odzivu na sodbo zapisali na ministrstvu za notranje zadeve. Jušić je zatrdil, da njegovo imenovanje ni bilo nezakonito.

NSi: Jasno je, kaj se je zgodilo

"Težko je verjeti in razumeti, da je Jušić zakonito imenovan na mesto generalnega direktorja policije na osnovi nezakonite odločbe uradniškega sveta. Odločba je namreč sestavni del imenovanja, zato ne čudi odločitev upravnega sodišča, čudi pa postopek pred tem in tudi sedaj," je danes ocenila poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

Če bi Jušič dejansko izpolnjeval pogoje, bi verjetno posebna natečajna komisija to obširno obrazložila in podkrepila. Po njenih besedah je torej jasno razvidno, da je Jušič imenovan na zelo pomembno in odgovorno delovno mesto generalnega direktorja policije na osnovi nezakonitega sklepa. "Minister in vlada bi morali odreagirati in absolutno, če drugega ne, izvesti nov javni razpis. Tako mislijo tudi pravni strokovnjaki," je dodala. "Jasno je, da je politika na velika vrata stopila tudi v pisarno direktorja policije, in to sporočilo ni dobro ne za vlado, predvsem pa ne za ljudi," je prepričana poslanka NSi.