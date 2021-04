Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto bo na severnem Primorskem in Notranjskem ter občasno v osrednji Sloveniji pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

V nedeljo bo v severovzhodni Sloveniji še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo občasno deževalo. Največ dežja bo v Posočju. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

V torek spet ohladitve

V ponedeljek bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno deževalo. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu in v noči na torek zajele vso Slovenijo. V torek bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo.