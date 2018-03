Kljub stavki v vrtcih položnice ne bodo bistveno nižje #video

Čeprav je današnja stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ustavila delo v več kot 90 odstotkih javnih šol in vrtcev, se to na položnicah večine staršev vrtčevskih otrok ne bo pretirano poznalo. Pristojno ministrstvo je namreč že včeraj sporočilo, da bodo morali starši, ki v duhu solidarnosti s stavkajočimi kljub zagotovljenemu varstvu danes otroka niso pripeljali v vrtec, poravnati stroške oskrbnine.

V vrtcih, kjer so danes kljub stavki poskrbeli za varstvo otrok, bodo morali staršem po navodilih pristojnega ministrstva obračunati oskrbnino. Foto: Bor Slana

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bo način izvajanja današnje stavke v organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih različen.

"Stroška oskrbnine vrtci, ki so v času stavke zaprti, staršem ne morejo obračunavati, kar pa ne velja za tiste vrtce, ki so kljub stavki zagotovili možnost varovanja otrok," so poudarili na ministrstvu.

Zaradi stavke znesek na položnici ne bo pretirano nižji

Staršem, ki v duhu solidarnosti s stavkajočimi kljub zagotovljenemu varstvu svojih otrok danes niso pripeljali v vrtec, nekateri so zato celo koristili letni dopust, bodo v vrtcih plačilo za današnji dan tako obračunali na enak način kot v primeru, ko otrok ostane doma in se na položnici za omenjeni dan odštejejo le stroški za prehrano.

Podobna usoda je nekatere starše sicer doletela že ob prvi letošnji stavki zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki je bila 14. februarja.

Takrat je pristojno ministrstvo prek okrožnice sporočilo, da so nekateri starši imeli možnost, da tudi na dan stavke otroka pripeljejo v vrtec, saj so nekateri vrtci organizirali dežurne enote, kjer so kljub stavki zaposlenih omogočili varstvo otrok.

Staršem bodo odšteli samo stroške za prehrano

"Glede na takšen način izvedbe stavke smo mnenja, da se staršem, ki otrok niso pripeljali v vrtec kljub temu, da jim je vrtec omogočil varstvo in zagotovil vso prehrano, obračuna plačilo za mesec februar kot v primeru, ko otrok ostane doma, in se plačilo staršem zniža za stroške neporabljenih živil," so v začetku marca sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Številni starši so bili zaradi takšnega načina obračuna nezadovoljni tudi zato, ker je bilo v omenjenih vrtcih na dan stavke zagotovljeno le nujno varstvo otrok, ne pa tudi dejavnosti, ki so bile vezane na izvajanje programov.

Na ministrstvu so ob tem sicer dopustili možnost, da se v določenih primerih, ko so vrtci na dan stavke zelo omejili izvajanje varstva, plačilo za ta dan ne more obračunati. "Enoznačnega odgovora zaradi različnega poteka in intenzivnosti stavke pa na to ni mogoče podati," so dodali na ministrstvu.

Bo država plačala današnjo stavko zaposlenih?

Kot so še poudarili, bodo morali vzgojno-izobraževalni zavodi pripraviti načrt nadomestitve izpadlega vzgojno-izobraževalnega procesa: "Prepričani smo, da bodo šole znale v skladu z letnimi delovnimi načrti delo organizirati tako, da bodo doseženi cilji in standardi vzgojno-izobraževalnega dela brez nadomeščanja pouka."

V Svizu so sicer že pred časom poudarili, da ne vidijo razloga, da bi morali otroci zaradi stavke nadomeščati pouk v soboto. "Stavka je zakonita prekinitev dela, zato ni podlage za nadomeščanje," je takrat pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je konec januarja kot glavni vladni pogajalec sicer presodil, da so napovedane stavke v javnem sektorju, ki so se nato pojavile, interesne stavke in da država tovrstnih stavk ni dolžna plačati.

Kot je danes poudaril Štrukelj, je današnja stavka posledica kršitev dogovorov na strani vlade. Med stavkovnimi zahtevami so v Svizu tako navedli tudi plačilo stavke.

Odločitev, ali bo današnja stavka v vzgoji in izobraževanju plačana, bo po besedah predstavnikov ministrstva za izobraževanje sprejeta po končanih pogajanjih. Na odgovore vlade o plačilu stavke medtem še čakamo. Objavili jih bomo, ko jih bomo prejeli.