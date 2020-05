Kljub oblačnemu jutru nas čaka lep vikend #animacija

Čeprav smo se danes mnogi zbudili v oblačno jutro, pa se bo popoldne razjasnilo. Tudi toplo bo, in sicer bomo namerili med 23 in 27 stopinjami Celzija. Tudi nedelja bo sončna.

Danes se bo po oblačnem začetku in rahlem dežju, ki se je pojavljal v nekaterih delih države, popoldne razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo tako večinoma sončno, zapihal bo jugozahodni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo dež, čez dan sonce

Ponoči se bo od severa postopoma pooblačilo, dež pa bo tekom noči zajel vso Slovenijo. V bližini morja lahko pričakujete tudi nevihte z grmenjem. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severni veter.

Do jutra bodo padavine že ponehale. Zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Nedelja bo tako v večini države sončna, le v notranjosti bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. V Prekmurju in deloma na Štajerskem ter ponekod na Gorenjskem bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Začetek novega delavnega tedna bo rahlo oblačen

Tako v ponedeljek kot tudi v torek pričakujte manjše poslabšanje vremena. V ponedeljek popoldne se lahko pojavljajo tudi lokalne plohe in celo nevihte. Predvsem na vzhodu in severu države bo čez dan še pihal veter severnih smeri.