Kitajski lastniki na cesto podijo legendarnega slovenskega izumitelja #video

Inovator svetovnega slovesa, ki se je podpisal pod približno 400 patentov, Blejec Peter Florjančič, je letošnjo pomlad dopolnil častitljivih 100 let. Nič kaj častno pa ni, da se je moral iz prostorov hotela Kompas, kjer je imel svojo pisarno, zaradi novih lastnikov izseliti, so poročali v oddaji Planet 18.

Florjančiča odnos novega vodstva boli - za želje genija, ki pri svojih letih še vedno ustvarja, preprosto niso imeli posluha, pisarno je moral zapustiti, s tem pa se je v škatlah znašlo več kot 10 tisoč enot različnega gradiva, od zapiskov, skic do načrtov in najrazličnejših modelov.

Častni prebivalec Bleda izpraznitev svoje pisarne na simbolni ravni razume celo kot izgon iz rojstnega kraja.

Na ljubezensko pesem Lili Marleen, ki je postala priljubljena med drugo svetovno vojno, ima inovator svetovnega kova še kako lepe spomine. Navsezadnje tudi zaradi Marlene Dietrich, ob boku katere je zaigral v filmu, kot v filmu pa je pravzaprav živel večino svojega življenja.

Stoletni genij se je podpisal pod približno 400 patentov, med drugim se mu lahko zahvalimo za elegantno pršenje parfuma.

V svoji sobi v domu upokojencev v Radovljici je obkrožen s številnimi fotografijami svetovno znanih igralcev, kraljev in oblikovalcev. Za njim je več kot 80 let dela, danes, ko šteje častitljivih 100 let, pa se še kako dobro spomni trenutka, ko mu je uspelo prodati enega od svojih najvidnejših izumov, okvir za diapozitive. S svojimi inovacijami je zaslužil milijone, a obenem nekajkrat tudi vse izgubil.

Kljub temu pa ga ni nič prizadelo bolj kot dejstvo, da so ga po 20 letih novi, kitajski lastniki blejskega hotela Kompas pred dnevi pregnali iz njegovega biroja.

Več kot deset tisoč enot različnega gradiva je tako trenutno v škatlah. Novi lastniki hotela se na naša vprašanja niso odzvali, blejski župan Janez Fajfar pa je povedal, da je poskušal s Kitajci doseči dogovor o ohranitvi Florjančičeve pisarne, a posluha za to niso imeli.

Na pomoč pa mu je priskočila poslovna šola na Bledu, v kateri bo legendarni 100-letnik dobil svojo novo pisarno, v kateri bo lahko nemoteno ustvarjal še naprej in tako uresničeval svoje več kot stoletne sanje.