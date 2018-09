Ker ni redna stranka, kava dražja za en evro?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubljanskem lokalu En pub v Ljubljani so stranki zaračunali postrežnino, ki je eno kavo podražila za en evro. Stranka je bila še posebej zgrožena nad pojasnilom natakarice, da so ji postrežnino zaračunali, ker ni redna stranka. Ker je postrežnina navedena na ceniku, ni s tem nič narobe, zatrjujejo pristojne službe.

Foto: Facebook Stranka enega izmed ljubljanskih lokalov je bila ob prejemu računa zgrožena nad zneskom, za štiri kave so ji namreč zaračunali 9,6 evra. Za posamezno kavo so ji sicer zaračunali 1,4 evra, hkrati pa so ji zaračunali še skupno 4 evre postrežnine.

Kot je bilo zapisano v objavi na družbenem omrežju Facebook, ki je bila pozneje zbrisana ali zaprta za ožji krog prijateljev, je natakarica stranki pojasnila, da so postrežnino zaračunali, ker niso stalne stranke.

Informacijo smo želeli preveriti pri lastniku lokala, a se na naše klice več dni niso odzvali.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so nam pojasnili, da na splošno velja, "da morajo biti vse cene storitev nedvoumno, lahko prepoznavno in čitljivo označene v ceniku. Potrošnik mora biti torej vnaprej seznanjen, da se zaračunava tudi postrežnina."

En evro za drugi kozarec vode

Na tržnem inšpektoratu so nam pojasnili, da je bilo v konkretnem primeru ugotovljeno, da ima lokal znesek postrežnine v višini enega evra naveden v ceniku, in sicer se ta zaračuna ob naročilu drugega kozarca vode.

Ob tem so, tako kot na ZPS, navedli, da se postrežnina lahko zaračuna, a mora biti potrošnik o tem vnaprej obveščen, kar pomeni, da mora biti to navedeno v ceniku in da se za opravljeno storitev izda tudi račun.

"Odločitev gostinca je namreč, katere storitve bo ponudil gostu, gost pa ima na podlagi seznanitve s cenikom storitev oziroma gostinske ponudbe možnost odločitve, ali bo to sprejel," je zapisal Janez Novak, vodja sektorja za tehnično področje nadzora na tržnem inšpektoratu.