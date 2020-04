Ker jih je zeblo, so si zakurili in zažgali avtomobil

Trije moški, doma iz Maribora in okolice, so v četrtek zjutraj obtičali na makadamski cesti med Ložino in Malo Varnico pri Gruškovju, ker jim je zmanjkalo goriva v avtomobilu. Ker jih je zeblo, so si ob vozilu zakurili ogenj, s tem pa zanetili požar in ogrozili ne le sebe, ampak tudi okolico.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je trojica zakurila ogenj preblizu vozila, zato je to zagorelo in zgorelo. Požar, ki je nastal, so pogasili šele gasilci, piše STA.

Požar bi se lahko razširil v gozd

Če gasilcem ne bi uspelo pogasiti požara, bi se ogenj po navedbah policije lahko razširil v bližnji gozd. Ta se razprostira na več hektarjih, zato bi bilo gašenje tam zelo zahtevno, ogroženo pa bi bilo tudi premoženje velike vrednosti. Poleg tega je bil nad vozilom, ki je zagorelo, visokonapetostni daljnovod.

Zaradi tega nespametnega početja bodo policisti vse tri moške ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Za to je zagrožena kazen do pet let zapora.

Zoper vse tri bodo policisti podali tudi predlog pristojnemu prekrškovnemu organu zaradi kršitve odloka vlade, sprejetega v sklopu ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, saj so brez dovoljenja odšli na območje več drugih občin, še navaja STA.