Ženo peljal v prtljažniku: policisti dobili zanimivo razlago

Tudi Britanci so močno omejili potovanja po državi. Pot Angleža, ki se je iz Coventryja odpravil na 360 kilometrov dolgo pot do Salforda, in to le zato, da bi tam prevzel okna za 15 funtov, bi težko označili za nujno potovanje.

Takega mnenja so bili tudi policisti, ki so ga med vožnjo ustavili. Pri tem so ugotovili, da kršitev karantene sploh ni glavni prekršek voznika. Ko je po prevzemu okna naložil v avtomobil, se je morala njegova žena usesti v prtljažnik avtomobila. To samo po sebi sicer ni kaznivo, je pa vezano na prekršek, da se v prtljažniku pač ni mogoče privezati z varnostnim pasom.

A driver has travelled from Coventry to Salford to collect a £15 EBay purchase of windows. His wife could not fit in the vehicle so she was travelling in the boot for the return journey when stopped on the M6 Cheshire. The driver was given a TOR for the offence.