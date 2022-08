Kdo vse bi za Goloba popisoval cene hrane in koliko denarja hoče?

Na javni razpis ministrstva za kmetijstvo za "metodologijo, popise, javno objavo in analizo cen največ 75 živilskih izdelkov pri šestih slovenskih trgovcih" so prispele tri ponudbe, poroča časnik Finance. Najcenejšo ponudbo so pripravili v podjetju Marcelino, ki bi delo opravilo za malo manj kot 18 tisoč evrov. Strošek je seveda z DDV. Drugo najugodnejšo ponudbo so poslali iz ljubljanske digitalne agencije April 8, kjer so svoj doprinos ocenili na več kot 47 tisoč evrov (skupaj z DDV). Najdražja pa je agencija Formitas, ki bi državi vzela 84 tisoč evrov (skupaj z DDV).

Kdaj bo ministrstvo za kmetijstvo izbralo izvajalca, še ni znano, bodo pa na ministrstvu morali delati hitro, do 15. septembra mora namreč izbrano podjetje že poskrbeti za delovanje spletne strani, na kateri bodo lahko državljani preverili cene izbranih izdelkov.