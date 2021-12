Kdo bo sedel v programskem svetu RTVS

Mandatno-volilna komisija DZ bo predlagala DZ v imenovanje osem članov programskega sveta RTVS, ki jih DZ imenuje na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTVS. Predlagala bo tudi pet članov sveta, ki jih DZ imenuje na predlog političnih strank, in pet članov nadzornega sveta RTVS. Odločali bodo še o predlogu za sestavo fiskalnega sveta.

Aktualnemu programskemu svetu RTVS se bo štiriletni mandat iztekel čez dva meseca. Glede na to mora DZ imenovati tako osem članov na predlog gledalcev in poslušalcev kot tudi pet članov na predlog političnih strank. DZ na predlog gledalcev in poslušalcev sicer v 29-članski svet imenuje 16 članov, vendar osem od njih takrat, ko so imenovani oz. izvoljeni tudi drugi člani, osem pa dve leti pozneje.

Komisija bo v današnjem nadaljevanju seje, ki so jo začeli v četrtek, osem članov izbrala med skoraj 40 kandidati. Razpis je bil objavljen 14. oktobra.

Člani komisije bodo glasovali tudi o predlogu za imenovanje predsednika in članov fiskalnega sveta. Točke so se lotili že v četrtek, a so jo po burni razpravi o postopku pri imenovanju članov fiskalnega sveta prekinili. Vlada je za njegovega predsednika znova predlagala Davorina Kračuna, za člana pa znova Alenko Jerkič in Tomaža Peršeta.