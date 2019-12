Celovita obravnava na enem mestu

Zdrava družba je ustvarjalna, uspešna in zmore skrbeti tudi za najšibkejše člane skupnosti. H kakovosti življenja – tako posameznika kot družbe – svoj delež prispevajo tudi lekarne, ki so se z razvojem medicine tudi same razvijale, se prilagajale vedno novim zahtevam prebivalstva in kljub spremembam ohranjale svoje osnovno poslanstvo: svetovanje in preskrba z zdravili in drugimi izdelki za ohranjanje zdravja ter dobrega počutja.

70 let za zdravje in lepši jutri vseh nas

S sprejetjem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana avgusta 1997 je Lekarna Ljubljana postala javni zavod v lasti mesta Ljubljane.

Lekarna Ljubljana je jubilejno leto, ko praznuje 70. obletnico delovanja, pričakala kot največji javni lekarniški zavod v Sloveniji z več kot 360 zaposlenimi v 52 poslovnih enotah – lekarnah in lekarniških podružnicah, galenskem laboratoriju ter upravi.

"Skrb za zdravje ljudi je srčika našega dela" dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana "Pred 70 leti je dvanajst lekarn na širšem ljubljanskem območju, ki so bile do takrat v zasebni lasti, prešlo v družbeno lastnino. S tem je bil postavljen temelj za razvoj javne lekarniške službe in ustanovitev Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, danes največjega in najuspešnejšega javnega zavoda na področju lekarništva v Sloveniji. Ponosen sem na vse, kar je lekarna dosegla v tem času. Postala je sinonim za zaupanje, razvoj in uspešen zavod s pretanjenim čutom za družbeno odgovornost, ki iz dneva v dan vrača skupnosti, v kateri deluje. Njen pomen presega lokalne okvire, znotraj katerih je bila ustanovljena, in predstavlja jedro slovenskega lekarništva," meni dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana.

Zdravila, svetovanje in preventiva

Lekarna že dolgo ni več prostor, kamor bi prišli le po najnujnejša zdravila ter nasvete o njihovi pravilni in varni uporabi. Z razvojem lekarniških storitev, kot sta svetovanje v okviru zdravega življenjskega sloga in pregled uporabe zdravil, lekarniški strokovni delavci zagotavljajo celovito obravnavo pacientov in strank v lekarni. Vedno bolj pomembna postaja skrb za preventivno delovanje.

Javna služba, ki jo Lekarna Ljubljana opravlja, je namreč skrb za zdravje ljudi, oskrba z zdravili, promocija zdravja v najširšem pomenu in spodbujanje preventive, zato v svojih enotah vsem uporabnikom zagotavljajo strokovno svetovanje, izvajajo številne meritve ter pripravljajo članke in predavanja za splošno ter strokovno javnost.

Preventivne dejavnosti V letu 2011 je Lekarna Ljubljana uvedla program Opustimo kajenje, v letu 2012 pa prva svetovanja v okviru zdravega življenjskega sloga:

pri hiperlipidemiji in

pri meritvi glukoze v krvi. Leta 2015 so dodali tri nove storitve: svetovanje pri povišani telesni teži,

svetovanje pri težavah s prostato in

svetovanje ob osteoporozi. Leto kasneje so uvedli še svetovanje pri težavah s kožo in leta 2018 svetovanje ob venskem popuščanju.

V letu 2013 je Lekarna Ljubljana uvedla Osebno kartico zdravil, sistematičen in pregleden izpis zdravil ter drugih izdelkov za ohranjanje zdravja, ki jih pacient uporablja, junija 2014 pa je kot ena prvih v Sloveniji pacientom ponudila kognitivno storitev Pregled uporabe zdravil. Leta 2016 se je projektu farmakoterapijskega pregleda, ki ga izvaja magister farmacije v ambulanti farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu, pridružila tudi Lekarna Ljubljana.

Svojo dejavnost je razširila z razvojem novih izdelkov pod blagovno znamko Lekarne Ljubljana, uvedla je program zvestobe s kartico zvestobe, v katerega je danes vključenih že več kot 180 tisoč strank, in vzpostavila spletno lekarno z dostavo izdelkov na dom. Konec leta 2009 pa je zaznamovala ustanovitev lastne veledrogerije.

Lekarna Ljubljana od leta 2014 organizira Festival zdravja, kjer je zagotovljen brezplačen dostop do znanja in storitev vsem, ki jih potrebujejo.

Velik pečat družbeno odgovornega delovanja Lekarne Ljubljana je prevzem patronata nad edino hišo hospica pri nas. Z njeno pomočjo je oskrba v hiši, ki jo neprekinjeno zagotavlja interdisciplinarni tim strokovnjakov, za vse ljudi brezplačna. Prepričani so namreč, da je kakovostna oskrba do zadnjega dne temeljna človekova pravica in mora biti dostopna vsem. Lekarna Ljubljana je leta 2015 ustanovila zavod Ljubhospic, kjer skrbijo za neozdravljivo bolne v zadnjem obdobju življenja.

Lekarna Ljubljana se ponaša z bogato zbirko okrasnih in pisarniških predmetov, strokovne literature, tehtnic, opreme za proizvodnjo in analizno preizkušanje ter stojnic, ki segajo v sam začetek lekarništva.

Zgodba o Lekarni Ljubljana sega v 16. stoletje, ko je Ljubljana dobila prvo lekarno. Italijan Zoan Francisco Cathani je že leta 1526 vodil lekarno na Novem trgu, nedaleč od mestne hiše.

Do konca stoletja je bilo v središču Ljubljane, ki je takrat štela nekaj več kot 5.000 prebivalcev, kar pet lekarn. Takrat so v lekarnah prodajali tudi sladkor in ga tehtali na grame kot zdravilo.

V 17. stoletju se zgodil velik razmah farmacije, izšel je tudi »hišni red« ljubljanskih lekarnarjev. Z razsvetljenskimi reformami v času vladavine Marije Terezije pa je farmacija stopila v obdobje uzakonjenja.

Do danes je lekarniška dejavnost v Ljubljani in okolici samo še krepila svoje osnovno poslanstvo, pred sedemdesetimi leti pa se je začela zgodba o Lekarni Ljubljana.

Leta 1952 so lekarne iz državne uprave prešle pod pristojnost mestne uprave, tri leta pozneje pa pod upravo občinskih ljudskih odborov. V zvezi z lekarnami se je takrat prvič pojavil izraz zdravstvena ustanova.

Največja in najsodobnejša lekarniška mreža v tem delu Evrope

Centralna lekarna na Prešernovem trgu je naslednica v velikonočnem potresu leta 1895 močno poškodovane lekarne Pri zlatem jelenu, ki je stala tam, kjer danes stoji Prešernov spomenik.

V 18. stoletju je imela Ljubljana štiri lekarne: Pri zlatem enorogu, Pri Mariji Pomagaj, Pri zlatem orlu in Pri zlatem jelenu. Za razcvet lekarn velja obdobje od 1850 do druge svetovne vojne, v katerem se je število lekarn v Ljubljani povečalo iz štiri na sedemnajst.

Lekarna Pri zlatem jelenu, kot se je imenovala današnja Centralna lekarna, se je leta 1945 preimenovala v 1. državno lekarno, po popolni preureditvi in razširitvi leta 1947 pa v Centralno lekarno, ki ji je Uprava mestnih lekarn Ljubljana namenila vodilno in razvojno vlogo.

V njej je po prenovi v letu 1947 začel nastajati Galenski laboratorij. Do leta 1949 je dvanajst ljubljanskih lekarn prešlo v državno last, preostale so ukinili, njihovo opremo in inventar pa prenesli v druge lekarne. Tako se je pred sedemdesetimi leta začela zgodba o Lekarni Ljubljana. Večina nacionaliziranih lekarn deluje še danes, čeprav ne nujno na istem mestu.

Večja prelomnica v organiziranosti ljubljanskih lekarn je bila leta 1977, ko so se lekarne združile v enotno delovno organizacijo Lekarna Ljubljana p. o. s skupnim vodstvom. V tem letu se je začela širiti mreža lekarn, tudi v krajih izven Ljubljane.

V zadnjem desetletju z odpiranjem novih in prenovo obstoječih lekarn v manjših in bolj odročnih krajih Lekarna Ljubljana izboljšuje dostopnost do zdravil in lekarniških storitev lokalnim prebivalcem. Hkrati skrbi tudi za dobro tehnološko opremljenost lekarn, s čimer želi zagotavljati čim bolj učinkovito in kakovostno storitev.

Boljša preskrba z zdravili in izdelki iz Galenskega laboratorija

Ob visokem jubileju Lekarne Ljubljana so v Galenskem laboratoriju oživili nekatere stare recepture in jih posodobili z novimi znanji. Ustvarili so posebno linijo izdelkov, ki združuje tradicijo in sodobnost - Nekoč in danes.

Slovenski trg je relativno majhen in pogosto nezanimiv za velika tuja farmacevtska podjetja. Prav galenski laboratoriji lahko z maloserijsko proizvodnjo zagotovijo dostopnost številnih deficitarnih zdravil.

Za preverjanje kakovosti skrbi kontrolno-analizni laboratorij Lekarne Ljubljana, ki je od leta 1954 deloval v Centralni lekarni.

Galenski laboratorij Lekarne Ljubljana, ki od leta 1995 domuje na Tbilisijski ulici, je danes največji galenski laboratorij v Sloveniji z okoli 130 izdelki lastne proizvodnje. Med njimi so galenski izdelki, zdravila z dovoljenjem za promet, recepturne olajšave in mazilne podlage, kozmetika, čaji, prehranska dopolnila in biocidi.