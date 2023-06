Kar vsak peti vprašani neopredeljen glede volilne izbire

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoliko manjša je tudi priljubljenost SDS, za 0,7 odstotne točke v primerjavi z majem.

Za prvouvrščenima strankama je s precej nižjo podporo SD, kateri je podpora zrasla za eno odstotno točko, prejela je sedemodstotno podporo. NSi bi volilo 4,9 odstotka (maja 7,1 odstotka) in Levico 3,8 odstotka (maja 5,2 odstotka).

Pod parlamentarnim pragom bi se zvrstile Piratska stranka (3,3), Resni.ca (2,4), SLS (1,9), SNS (1,6), Vesna (1,5), Naša prihodnost (0,4), Naša dežela (0,3) in Konkretno (0,2).

Petina neopredeljenih

Petina vprašanih ne ve, koga bi volila, dobrih sedem odstotkov ne bi volilo nobene od razpoložljivih.

Nekoliko več vprašanih kot maja je delo vlade ocenilo kot negativno ali zelo negativno, 40,2 odstotka (maja 37,7 odstotka). Delež tistih, ki vlado vidijo kot pozitivno ali zelo pozitivno, je ostal približno enak (slabih 28 odstotkov). Srednja ocena dela vlade je padla z 2,76 na 2,71.

Delo državnega zbora za malenkost bolje ocenjeno

Zrasla je srednja ocena dela državnega zbora, in sicer z 2,82 na 2,83. Delo državnega zbora v zadnjem mesecu sicer kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenjuje 25,9 odstotka vprašanih, kot negativno ali zelo negativno pa 32,7.

Najbolj priljubljen politični obraz je Pirc Musarjeva

Na barometru priljubljenosti politikov je na prvem mestu predsednica republike Nataša Pirc Musar ki je z oceno 3,20 tokrat prehitela ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki mu je sicer med vsemi uvrščenimi na lestvico najbolj padla ocena.

Poslanec SDS Anže Logar je zasedel drugo mesto, minister za gospodarstvo Matjaž Han pa tretje. Sledi zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon, Bešič Loredan, premier in predsednik Svobode Robert Golob, poslanec NSi Janez Cigler Kralj, predsednik NSi Matej Tonin, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Najvišji dvig ocene pa je zabeležila poslanka SDS Jelka Godec.

Raziskavo je za časnik Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana med 5. in 8. junijem, v njej je sodelovalo 712 polnoletnih prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo.