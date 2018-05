Kar 40 EU obarvanih dogodkov po državi

Projekti Evropske unije združujejo, informirajo in zabavajo. To je dokazala kampanja EU-projekt, moj projekt, in sicer v tednu od 12. do 19. maja. V Ajdovščini, Brežicah, Celju, Črnomlju, Grosupljem, Kopru, Krškem, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Martjancih, Metliki, Novi Gorici, Pivki, Planici, Postojni, Radljah ob Dravi, Tolminu, Trbovljah, Velenju, na Vrhniki in v Žalcu so organizirali raznolike dogodke, kjer so pripravili zanimive delavnice, interaktivne razstave, lutkovne predstave, pohode, športne igre in druga zabavna oziroma izobraževalna dogajanja. Ob dobri glasbi in izvrstni hrani je več kot tri tisoč obiskovalcev na 40 dogodkih spoznalo več kot 20 projektov.

Kampanja EU-projekt, moj projekt je tudi letos pokazala, da nosi pravo ime in da tudi najmanjši projekti v naših okoljih in med ljudmi puščajo velike sledi.

Dogodki, ki povezujejo: zabava za najmlajše in malo starejše

Organizatorji so na vseh 40 dogodkih poskrbeli, da so prav vsi obiskovalci našli nekaj zase. Najmlajši so se učili improvizacije za pripravo lastne glasbene pravljice, poslušali zgodbe živalskega sveta, uživali v predstavi Fajn Teatra, poiskali svoj idealni bodoči poklic s Trkajem, razpletli lutkovno detektivko na Ljubljanskem gradu, se naučili indijanskega pozdrava z Indijančkom Vikijem, odkrili, kako so živeli v času Ivana Cankarja, se preizkusili v drugačnih športnih igrah v Planici in povsod pojedli veliko palačink.

V Ljubljani je otroke zabaval Trkaj.

Starejši so se izobraževali o obnovljivih virih energije, zmanjševanju odpadkov v vsakdanjem življenju, turizmu, materialih prihodnosti ali sodelovali pri pripravi boljših predpisov za gospodarstvo, mladi pa so iskali prihodnje možnosti za zaposlitev ali izobraževanje.

Ljubitelji rekreacije in zgodovine so se podali na spomladanski pohod po krožni poti vojaške zgodovine v Pivki, kjer so lahko srečali tudi Martina Krpana in si skovali podkev za srečo.

V Pivki pa so se odpravili na spomladanski pohod. Palačinke so prava poslastica za vse generacije.

Tisti z ustvarjalno žilico pa so se lahko udeležili številnih delavnic, od ustvarjanja z glino ali svilo, izdelovanja mil, kuhanja veganskih jedi, izdelovanja razglednic, fotoalbumov z izrezki ipd., ki so jih organizirali večgeneracijski centri. V Sloveniji jih danes deluje 15, vsi pa skozi vse leto pripravljajo številne brezplačne aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in ponujajo različno pomoč.

EU projekt, moj projekt se tako v resnici ne končuje, saj se projekti s svojimi dejavnosti še naprej aktivno izvajajo in vsak dan v svojem okolju prispevajo kakšno dobro zgodbo, podprto z evropskimi sredstvi.

Na Ljubljanskem gradu so uprizorili pravo lutkovno predstavo.

Teh je bilo v Sloveniji v zadnjih petnajstih letih več kot šest tisoč, z dobrimi 3 milijardami evrov pa jih bomo v prihodnjih letih gotovo spisali še več tisoč. Prek javnih razpisov, programov in drugih naložb udejanjamo poslovne ideje, spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost, vlagamo v znanje ter vseživljenjsko učenje in odpiramo nova delovna mesta. Tu so številne priložnosti tako za mlade, ki prvič iščejo zaposlitev, kot za generacijo starejših, ki si želi svoje delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.

Zelo ustvarjalno je bilo tudi v Grosupljem.

Naj se sledi vidijo po vsej Sloveniji

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko želi, da se glas o sledeh, ki jih pušča evropska kohezijska politika po slovenskih krajih, čim bolj razširi. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem namreč ustvarjamo priložnosti za nadaljnji uspešni razvoj naše države.