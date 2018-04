Kamniška svetnica nad Julijano Bizjak Mlakar: Lagala je #video

Kamniška svetnika Mojca Jončeska Malovrh in Roman Maligoj, izvoljena na listi DeSUS, sta danes pojasnila, da sta svetniško skupino razpustila zaradi ignorance vodstva stranke in iz stranke izstopila.

Izjava DeSUS-ove svetnice Mojce Jončeske Malovrh. Video: Planet TV

Omenjena svetnika sta bila edina svetnika, ki sta bila v kamniški občinski svet izvoljena na listi DeSUS, odločitev za razpustitev svetniške skupine pa sta podrobneje pojasnila na današnji novinarski konferenci. Kot je dejala svetnica, je glavni razlog za razpustitev ignoranca vodstva stranke do članov v Kamniku in nesposobnost razrešitve problemov, ki so nastali zaradi lažnivih obtožb predsednice kamniškega odbora stranke Julijane Bizjak Mlakar.

Po besedah Jončeska Malovrhove je Bizjak Mlakarjeva njihovo članico lažno obtožila, da je odtujila denar iz stranke, zaradi česar se je ta odločila za zasebno tožbo. Prav tako je po navedbah svetnice Bizjak Mlakarjeva delovala netransparentno in v neskladju s statutom - statutarna pravila je denimo kršila pri ustanavljanju krajevnih odborov, vodstvo stranke pa je kljub opozorilom, ki so jim jih poslali, molčalo.

Zanikala, da je delovala v nasprotju z interesi stranke

Jončeska Malovrhova je tudi zanikala, da je delovala v nasprotju z interesi stranke. Bizjak Mlakarjeva je namreč že po torkovi napovedi današnje novinarske konference Jončeska Malovrhove in Maligoja pojasnila, da sta svetnika že pred več kot letom dni izgubila zaupanje organov stranke. Potezo omenjenih svetnikov je označila za predvolilno potezo, ki bo koristila tisti stranki, katere navodilom že doslej sledita, in sicer Listi Marjana Šarca.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec pa je v torkovi izjavi za medije pojasnil, da ima DeSUS v kamniškem odboru težave, odkar se kamniški župan Marjan Šarec pojavlja v politiki na državni ravni.

Kot je poudarila Jončeska Malovrhova, v kamniškem odboru z Listo Marjana Šarca niso nikdar sodelovali, so pa sodelovali s Šarcem, ko je bil kandidat za predsednika države v prvem krogu lanskih volitev. "Takrat je Erjavec v svojem imenu podprl Pahorja, mi pa smo v svojem imenu podprli Šarca. Ko je prišlo iz stranke obvestilo, da podpirajo Pahorja, smo se mi od podpore Šarcu umaknili," je dejala.

Številni izstopi iz stranke DeSUS

Kot je pojasnila, ona in njen kolega svetnik od Bizjak Mlakarjeve in od stranke nista imela nobenih navodil, kako naj delujeta. Sta pa imela po njenih besedah veliko podporo pri vseh članih občinskega sveta, ne glede na stranko. "Res smo dobro in konstruktivno sodelovali, česar pa ne morem reči za lastno stranko," je še dodala.

Ob tem je omenila, da je v petek odstopno izjavo iz stranke poslalo 13 članov, nekaj članov pa je odstopilo že prej, tako da sama ve za 24 izstopov članov iz kamniškega odbora DeSUS.