Kam, če ostanem brez strehe nad glavo zaradi požara?

Ste pomislili, kam bi se zatekli, če bi vam požar ali poplava uničila stanovanje in bi z družino ostali brez strehe nad glavo? Kam bi shranili pohištvo, gospodinjske stroje, oblačila in drugo premoženje, če bi bila vaša hiša tako poškodovana, da bi morali v času popravila poskrbeti za selitev in hrambo svojih stvari? Pri sorodnikih ali prijateljih bi najbrž lahko ostali le kratek čas …

Naj smo še tako previdni in skrbno vzdržujemo svojo nepremičnino, ne mine teden, ko ne zagledamo novice, kako je strela nekje zanetila požar, kako je vihar podrl drevo na streho, ali na primer, da so toča, hudournik ali plaz uničili premoženje ter stanovalce potisnili v hudo stisko. Pred nevarnostmi, ki pretijo našemu premoženju, ni varen nihče. Zadostuje pa že lonec, pozabljen na prižganem štedilniku ali prevrnjena dišeča svečka ...

Težko si je predstavljati, kaj sledi in kakšen stres ter stroški nas lahko doletijo. Če želimo živeti varno in mirno, je zavarovanje doma skoraj obvezno. Z zavarovanjem PaketDom boste svoj dom in premičnine v njem v celoti zavarovali na eni polici, v primeru uničenja ali poškodovanja nepremičnine in premičnin pa si boste zagotovili povračilo škode, hitro obnovo in vrnitev domov.

Udobno in varno v nadomestnem stanovanju

Izbirate lahko med Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium paketom zavarovanja, v vsakem pa lahko kritja še prilagodimo glede na potrebe. Vsi trije vam poleg različnih stroškov in nadomestila škode na vaši nepremičnini in premičninah povrnejo tudi stroške čiščenja, rušenja in odvoza. Če bi vaše stanovanje zaradi nesreče postalo neprimerno za bivanje, vam paketa s širšim naborom zavarovanih nevarnosti Ekskluzivni in Premium omogočata tudi povrnitev stroškov najemnine v začasnem stanovanju, medtem ko vi poskrbite za obnovo, kar je posebna prednost tega zavarovanja.

Pomembno je tudi, da si z zavarovanjem PaketDom poleg stroškov bivanja povrnete tudi stroške selitve tja in nazaj ter stroške skladiščenja vaših stvari, ki še zdaleč niso zanemarljivi. Zavarovalnica vam bo naštete stroške, odvisno od izbranega paketa, krila do višine šest tisoč evrov oziroma do 12 mesecev, saj je obnova nepremičnine lahko zahtevna in dolgotrajna.

Varnosti ni nikoli dovolj, pravijo. Vas zanima več? Preverite tu.