Kakšno streho morate imeti, da vam je ne bo odpihnil veter #video

Zaradi orkanskega vetra, ki je v preteklih dneh pustošil po Sloveniji in se najhuje razdivjal nad gorenjsko prestolnico, tam so po zraku leteli deli strehe in so se lomila drevesa, se Slovenci že sprašujemo, kako varni so pred takšnimi neurji naši domovi. Najbolj na udaru so strehe. Strokovnjaki zato poudarjajo, da se ob gradnji hiš prevečkrat osredotočamo na to, da so te estetske, namesto na njihovo kakovost. Po hudih neurjih je treba stanje kritine vedno preveriti.